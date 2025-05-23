Молодий театр замість Білоуса очолить колишній керівник

Режисер Станіслав Мойсеєв очолить Молодий театр замість Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних домаганнях.

Про це повідомили у Молодому театрі журналістам Суспільне Культура.

Станіславу Мойсеєву 63 роки і він вже керував Молодим театром з 1996 до 2012 року.

Кар’єру розпочинав у Сумському драматичному театрі ім. Щепкіна, де працював режисером постановником з 1981 року. Серед його постановок були "Дві стріли" О. Володіна, "Наталка Полтавка" І. Котляревського тощо.

У 1988 році очолив Закарпатський обласний музично-драматичний театр в Ужгороді.

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З 1996 по 2012 роки Сергій Мойсеєв керував Молодим театром. За його керівництва на сцені ставили вистави українські та закордонні режисери, зокрема Дмитро Богомазов, Дмитро Лазорко, Ігор Славінський, Бела Меро з Угорщини, Крістоф Фьотрі з Франції та інші.

Перша постановка режисера у Молодому театрі "Дон Жуан" відзначили премією "Київська пектораль" у трьох номінаціях.

Мойсеєв також співпрацював з українським письменником Юрієм Андруховичем. Разом вони створили виставу "Московіада", яку у 2006 році знову номінували на премію "Київська пектораль" в категорії "Найкраща режисерська робота".

У 2012 році Мойсеєв став керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Останні три роки Мойсеєв ставив переважно за кордоном. Його вистава, що він її здійснив під час повномасштабного вторгнення в Україні, має назву "Три швидкі та модні у цьому сезоні перукарки". Мойсеєв поставив її за твором Максима Курочкина для проєкту "Семантичний щит"

Звільнення Андрія Білоуса

Андрій Білоус звільнили з посади директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру 14 травня за згодою сторін.

Білоуса звинувачують у харасменті та сексуальних домаганнях. Серед свідків насильства Білоуса нараховують 800 осіб.Вперше його звинуватила студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого 22 січня 2025 року. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.Відтоді про домагання з боку Білоуса почали розповідати й інші люди, які постраждали.

Була створена петиція №13512 з вимогами припинити повноваження директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. За тиждень вона набрала необхідну кількість голосів.

Митці та активісти закликали звільнити скандального директора-художнього керівника Молодого театру упродовж чотирьох місяців. Вони виходили на протести до будівлі Київської міської державної адміністрації. Актори та акторки театру зі сцени розповідали про Білоуса та в чому його звинувачують.