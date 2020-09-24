МОЗ божиться, що ліки на 2021 рік будуть закуплені вчасно

Міністерство охорони здоров'я обіцяє, що закупівлі ліків на 2021 рік будуть проведені вчасно.

Це озвучила на пресбрифінгу 24 вересня заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Вона знову звинуватила у зриві строків закупівлі ліків на 2020 рік попередників та міжнародні компанії, та уточнила, що закупівлі 2020 року по програмах ДП "Медичні закупівлі" розпочали лише з червня.

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"В минулих роках була усталена практика перерахунку коштів близько 60-70% в грудні місяці, інколи навіть 28 грудня.

Відповідно це унеможливлювало проведення процедури закупівлі рік у рік, і через це ми отримуємо станом на зараз ліки замовлені у 2019 році. Вони надходили в травні, в червні і в липні", – сказала Шаталова.

Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова

Заступниця очільника МОЗ також зазначила, що існує дебіторська заборгованість міжнародних постачальників на рівні 3 млрд гривень.

"Регіони відзвітували по залишках наявність ліків на суму 5,4 млрд гривень, для прикладу весь бюджет на ліки 2019 року складав 6 млрд гривень.

В порівнянні з початком 2020 року, станом на сьогоднішній день, дебіторська заборгованість міжнародних постачальників по коштам трьох попередніх бюджетних періодів 17, 18, 19 рік, завдяки МОЗ, скоротилася на 4,6 млрд гривень", – розповіла Шаталова.

Заступниця міністра розповіла, що початок поставок ліків очікується з середини жовтня.

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"Наразі ще в торгах на PROZZORO знаходиться 4,8 млрд гривень, проведено торги і є наміри на укладання договорів на 1,3 млрд гривень.

Проведено відбір спеціалізованих міжнародних організацій і опрацьовується питання перерахування коштів", – додала вона.

Окрім того, Світлана Шаталова зазначила, що ДП "Медичні закупівлі України" проводить торги на PROZZORO в закупівлі нової медичної техніки в регіони, а МОЗ тим часом займається підготовкою приміщень лікарень до прийняття техніки.

Нагадаємо, влітку 2020 року виник конфлікт між ДП "Медичні закупівлі України".

МОЗ звинуватило державне підприємство у зриві своєчасних закупівель.

У відповідь ДП "Медичні закупівлі України" передали відповідальність в міністерство, бо за слова очільника ДП МЗУ Арсена Жумадилова, вони три місяці очікували на підписаний МОЗ наказ, який би дозволив їм розпочати оголошення процедур закупівель ліків та медтоварів.

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