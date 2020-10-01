Препарат, який нахвалював Трамп, не допомагає вберегтися від COVID-19. Дослідження

Протималярійний препарат "Гідроксихлорохін", який президент США Дональд Трамп вважає ефективним у профілактиці COVID-19, не показав позитивних результатів під час клінічних випробувань.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі JAMA Internal Medicine.

Дослідники намагалися відповісти на запитання, чи знижує 600 мг в день гідроксихлорохіну ризик передачі COVID-19 та чи варто приймати цей препарат для профілактики коронавірусу.

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Результати показали, що не було суттєвої різниці в частоті інфікування COVID-19 учасників, які приймали гідроксихлорохін, та учасників, які приймали плацебо (4 з 64 проти 4 з 61).

* "Гідроксихлорохін" раніше був в українському протоколі лікування COVID-19. Згодом його виключили з протоколу надання допомоги для пацієнтів тяжкого перебігу COVID-19 та для дітей. Але залишили можливість його застосування для пацієнтів середнього ступеню тяжкості.

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Серед учасників були 132 медпрацівники, які працюють повний робочий день в лікарнях.

125 з них від початку не мали симптомів і мали негативні результати ПЛР-тесту на COVID-19.

Їх і відібрали для подальних досліджень.

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Частина учасників приймала по 600 мг "Гідроксихлорохін" перорально протягом 8 тижнів. Інші - плацебо відповідного розміру.

Четверо з тих, які приймали "Гідроксихлорохін" як профілактичне лікування, заразилися COVID-19, також у чотирьох з тих, які отримували плацебо, виявили вірус.

З 8 учасників з позитивними результатами по SARS-CoV-2 у 6 з’явилися симптоми, але жоден не потребував госпіталізації.

Легкі побічні ефекти частіше зустрічалися в учасників, які приймали препарат, в порівнянні з тими, хто пив плацебо (45% проти 26%).

Проте автори зазначають, що, можливо, клінічне дослідження було недостатньо потужним, а також було припинено достроково, що й не дозволило показати більшу відмінність між препаратом та плацебо.

Загалом участь у дослідженні мали взяти 200 медиків, але дослідники зупинилися на 132-х через відсутність результатів.

Це дослідження значною мірою підтверджує результати червневого клінічного випробування.

Тоді результати показали, що "Гідроксихлорохін" неефективний для профілактики COVID-19.

Трамп почав підтримувати "Гідроксихлорохін" на початку пандемії і заявив журналістам, що почав приймати препарат після того, як у двох співробітників Білого дому був позитивний результат на COVID-19.

Гідроксихлорохін (HQ) та хлорохін Це препарати з групи антималярійних ліків. Гідроксихлорохін менш токсичний за хлорохін, каже реаніматолог-анестезіолог Андрій Сем’янків. Його також використовують в лікуванні ревматоїдного артриту та системного червоного вовчака.

Нагадаємо, у червні ВООЗ припинила дослідження протималярійного препарату на пацієнтах з COVID-19 після того, як нові дані не показали жодної користі у лікуванні коронавірусу.

У квітні з’явилася інформація, що "Гідроксихлорохін"підвищує ризики смертельних наслідків під час лікування COVID-19.

У травні ВООЗ припинила дослідження експериментального препарату гідроксихлорохіну (Плаквеніл) проти COVID-19 з міркувань безпеки.

Також ВООЗ попереджала про ризики включення цього препарату в протоколи лікування у листі міністра охорони здоров'я. Це проігнорували.

Цей препарат навіть почали виробляти в Україні. Але потім припинили.

27 травня під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що ще не знає, чи лікуватимуть COVID-19 цим антималярійним препаратом в Україні.

У червні у МОЗ розповіли, за яких умов експериментальні препарати можуть бути ефективними при COVID-19.

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