У МОЗ готові подати заявку до ВООЗ, щоб ті направили медиків на допомогу

Міністерство охорони здоров'я планує просити медиків у Всесвітньої організації охорони здоров'я для екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Українському радіо.

"Всесвітня організація охорони здоров’я як координатор приймає заявки про те, кому потрібні медичні працівники. Ми зараз говоримо, що ми готові розглядати та співпрацювати з ними щодо екстреної медичної допомоги. Оскільки екстрена медична допомога – це той етап, коли люди потребують невідкладної допомоги", - сказав Ляшко.

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За його словами, йдеться не тільки про ковідних хворих, а й про інших.

"Коли збільшується кількість викликів на екстрену медичну допомогу щодо ковіду, то збільшується час доїзду цієї бригади, яка задіяна сьогодні на ковід, до іншої патології, де треба також невідкладна допомога", - головний санітарний лікар.

Фото: zurijeta/Depositphotos

Також Ляшко раніше зазначав, що МОЗ найматиме медиків для боротьби з COVID-19 за контрактом.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.

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