Мобільні бригади беруть зразки у 48% пацієнтів з підозрою на COVID-19 – МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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12 листопада 2020

У жовтні 48% заборів для подальшого проведення досліджень на COVID-19 провели мобільні бригади. 

Загалом у період з квітня по листопад 2020 року мобільні бригади здійснили 1 млн 670 тис заборів зразків.

Забори були доставлені до державних лабораторій для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції. 

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Такі дані озвучив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 12 листопада. 

 Фото Milkos/Depositphotos

"Найбільше таких виїздів за цей період було здійснено в місті Києві, Тернопільській області та Київській області. 

Найменше –  в Чернігівській, Полтавській та Луганській областях. 

Найбільша кількість бригад функціонує сьогодні в Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях.  

Найменша – в Київській, Луганській та Кіровоградській областях. 

У вересні та жовтні показники забору зразків доставки мобільними лабораторіями в державні лабораторії становив 42% та 48%", – розповів Ляшко. 

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Санітарний лікар зауважив, що уряд продовжує фінансувати роботу мобільних бригад. 

За період з квітня по кінець жовтня для забезпечення роботи було виділено 251 млн гривень.

Якщо виникають питання стосовно роботи мобільних бригад,  у відомстві рекомендують телефонувати у контакт-центр МОЗ щодо COVID-19.

"Звертайтеся на цілодобову гарячу лінію стосовно COVID-19 за номером – 0 800 60 20 19", – додав Ляшко.

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