Мобільні бригади беруть зразки у 48% пацієнтів з підозрою на COVID-19 – МОЗ

У жовтні 48% заборів для подальшого проведення досліджень на COVID-19 провели мобільні бригади.

Загалом у період з квітня по листопад 2020 року мобільні бригади здійснили 1 млн 670 тис заборів зразків.

Забори були доставлені до державних лабораторій для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Реклама:

Такі дані озвучив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 12 листопада.

Фото Milkos/Depositphotos

"Найбільше таких виїздів за цей період було здійснено в місті Києві, Тернопільській області та Київській області.

Найменше – в Чернігівській, Полтавській та Луганській областях.

Найбільша кількість бригад функціонує сьогодні в Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях.

Найменша – в Київській, Луганській та Кіровоградській областях.

У вересні та жовтні показники забору зразків доставки мобільними лабораторіями в державні лабораторії становив 42% та 48%", – розповів Ляшко.

Реклама:

Санітарний лікар зауважив, що уряд продовжує фінансувати роботу мобільних бригад.

За період з квітня по кінець жовтня для забезпечення роботи було виділено 251 млн гривень.

Якщо виникають питання стосовно роботи мобільних бригад, у відомстві рекомендують телефонувати у контакт-центр МОЗ щодо COVID-19.

"Звертайтеся на цілодобову гарячу лінію стосовно COVID-19 за номером – 0 800 60 20 19", – додав Ляшко.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.