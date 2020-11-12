Мобільні бригади беруть зразки у 48% пацієнтів з підозрою на COVID-19 – МОЗ

У жовтні 48% заборів для подальшого проведення досліджень на COVID-19 провели мобільні бригади.

Загалом у період з квітня по листопад 2020 року мобільні бригади здійснили 1 млн 670 тис заборів зразків.

Забори були доставлені до державних лабораторій для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Такі дані озвучив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 12 листопада.

Фото Milkos/Depositphotos

"Найбільше таких виїздів за цей період було здійснено в місті Києві, Тернопільській області та Київській області.

Найменше – в Чернігівській, Полтавській та Луганській областях.

Найбільша кількість бригад функціонує сьогодні в Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях.

Найменша – в Київській, Луганській та Кіровоградській областях.

У вересні та жовтні показники забору зразків доставки мобільними лабораторіями в державні лабораторії становив 42% та 48%", – розповів Ляшко.

Санітарний лікар зауважив, що уряд продовжує фінансувати роботу мобільних бригад.

За період з квітня по кінець жовтня для забезпечення роботи було виділено 251 млн гривень.

Якщо виникають питання стосовно роботи мобільних бригад, у відомстві рекомендують телефонувати у контакт-центр МОЗ щодо COVID-19.

"Звертайтеся на цілодобову гарячу лінію стосовно COVID-19 за номером – 0 800 60 20 19", – додав Ляшко.

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