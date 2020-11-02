МОЗ вже рахує, скільки буде коштувати госпіталь у Палаці спорту

У Міністерстві охорони здоров'я вже обраховують вартість тимчасового мобільного шпиталю для пацієнтів з COVID-19 на території Палацу спорту у Києві.

Крім того, незабаром буде розроблена постанова щодо виділення коштів на ці потреби.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у інтерв'ю "Сьогодні".

"Уже є попередні кошториси, які доопрацьовують.

Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП "Медичні закупівлі", щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту", – розповів Ляшко.

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Ляшко уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортатися лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами.

"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – додав санітарний лікар.

Наразі у МОЗ немає обладнання, для таких великих площ, але у відомстві контролюють ситуацію на ринку.

Проте найбільшою проблемою називають дефіцит медичних працівників.

"Питання не так в обладнанні, як у забезпеченні медичним персоналом. Зі збільшенням кількості медичних ліжок проблема збільшення кількості медичного персоналу не вирішиться сама собою, адже лікар – це професія, яка здобувається роками", – пояснив Ляшко.

Раніше місцева влада Києва порахувала, що для відкриття одного шпиталю на 500 осіб знадобиться 245 млн гривень.

Також були проведені розрахунки необхідної кількості медичних працівників.

На таку кількість осіб в лікувальному процесі може бути задіяно 1200 осіб.

Нагадаємо, що очільник МОЗ Максим Степанов розповідав, що мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусною хворобою будуть відкривати лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах.

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