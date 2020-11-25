Як самостійно викликати мобільну бригаду для тестування на COVID-19. Розповіли у МОЗ

Мобільну бригаду, яка приїздить для забору зразків у пацієнтів з коронавірусною хворобою, можна викликати за допомогою контакт-центру.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 листопада.

За його словами, пацієнти із симптомами можуть викликати мобільну бригаду, зателефонувавши у контакт центр, якщо у них попередньо були проблеми з викликом.

Така ініціатива у тестовому режимі починає працювати з 26 листопада.

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"Із завтрашнього дня ми запускаємо в тестовому режимі (звичайно, потім це перейде на постійну основу) таку функцію, щоб будь -яка людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо в контакт-центрі.

Якщо у вас є проблеми з викликом мобільної бригади, ви телефонуєте в контакт-цент, ми уже зв'язується з місцем, вирішуємо цю проблему, щоб на місці вам зателефонували та викликали бригаду...

Для цього ми з'єднали всі заклади охорони здоров'я, визначили відповідальних осіб, поросили зокрема органи місцевої влади, щоб визначили відповідальних осіб", – пояснив міністр.

При цьому очільник відомства зазначив, що вважає такий алгоритм "не дуже гарним" по відношенні до пацієнта, якому доведеться довше чекати.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що мобільну бригаду викликають люди, які захворіли та мають симптоми коронавірусної хвороби. Ця людина потребує швидкої допомоги, а не йти по великому колу", – додав Степанов.

У міністерстві нагадали, що зараз у країні функціонує єдиний всеукраїнський контакт-центр по допомозі хворим з COVID-19.

Лінія для дзвінків – безкоштовна. Номер телефону – 0 800 60 20 19.

За минулий тиждень цей контакт-центр обробив 43 318 дзвінків.

Очільник МОЗ зазначив, що тут можна дізнатися все, що стосується коронавірусної хвороби.

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