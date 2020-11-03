В МОЗ назвали перелік симптомів COVID-19, з якими мають госпіталізовувати

У Міністерстві охорони здоров’я змінили критерії до госпіталізації хворих з підозрою та з підтвердженим COVID-19.
Відповідні зміни внесли Наказом МОЗ №2438 від 27.10.2020 року.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.
За її словами, наразі госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча би одну з нижче наведених ознак:
- частота дихання менше 10 за хвилину або більше 30-ти.
- сатурація менше або дорівнює 92% (сатурація - це частка насиченого киснем гемоглобіну відносно загального гемоглобіну, вимірюється пульсоксиметром),
- порушення свідомості.
"Також госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію в стадії декомпенсації", - додає Садов’як.
Раніше госпіталізації підлягали:
- пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем,
- з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії,
- з декомпенсованим цукровим діабетом,
- з імуносупресивними станами,
- з нирковою недостатністю,
- з онкологічними захворюваннями,
- з тяжкими алергіями,
- з аутоімунними захворюваннями.
Нагадаємо, у МОЗ повідомляли, що через ріст захворювання лікарні будуть змушені госпіталізувати тільки хворих із тяжкими формами COVID-19.
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