В МОЗ назвали перелік симптомів COVID-19, з якими мають госпіталізовувати

У Міністерстві охорони здоров’я змінили критерії до госпіталізації хворих з підозрою та з підтвердженим COVID-19.

Відповідні зміни внесли Наказом МОЗ №2438 від 27.10.2020 року.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

За її словами, наразі госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча би одну з нижче наведених ознак:

частота дихання менше 10 за хвилину або більше 30-ти.

сатурація менше або дорівнює 92% (сатурація - це частка насиченого киснем гемоглобіну відносно загального гемоглобіну, вимірюється пульсоксиметром),

порушення свідомості.

"Також госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію в стадії декомпенсації", - додає Садов’як.

Раніше госпіталізації підлягали:

пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем,

з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії,

з декомпенсованим цукровим діабетом,

з імуносупресивними станами,

з нирковою недостатністю,

з онкологічними захворюваннями,

з тяжкими алергіями,

з аутоімунними захворюваннями.

Нагадаємо, у МОЗ повідомляли, що через ріст захворювання лікарні будуть змушені госпіталізувати тільки хворих із тяжкими формами COVID-19.

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