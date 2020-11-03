В МОЗ назвали перелік симптомів COVID-19, з якими мають госпіталізовувати

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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3 листопада 2020

У Міністерстві охорони здоров’я змінили критерії до госпіталізації хворих з підозрою та з підтвердженим COVID-19.

Відповідні зміни внесли Наказом МОЗ №2438 від 27.10.2020 року.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

За її словами, наразі госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча би одну з нижче наведених ознак:

  • частота дихання менше 10 за хвилину або більше 30-ти. 
  • сатурація менше або дорівнює 92% (сатурація - це частка насиченого киснем гемоглобіну відносно загального гемоглобіну, вимірюється пульсоксиметром), 
  • порушення свідомості. 

"Також госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію в стадії декомпенсації", - додає Садов’як.

 

Раніше госпіталізації підлягали:

  • пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, 
  • з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, 
  • з декомпенсованим цукровим діабетом, 
  • з імуносупресивними станами, 
  • з нирковою недостатністю, 
  • з онкологічними захворюваннями, 
  • з тяжкими алергіями, 
  • з аутоімунними захворюваннями. 

Нагадаємо, у МОЗ повідомляли, що через ріст захворювання лікарні будуть змушені госпіталізувати тільки хворих із тяжкими формами COVID-19.

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