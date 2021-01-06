Степанов: очільник "Медзакупівель" підриває репутацію України, змінимо закупника вакцин

Найближчим часом будуть прийняті рішення про замовлення вакцини проти COVID-19 безпосередньо у виробників.

У цьому запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 6 січня.

Так він відповів на звинувачення керівника державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова у тому, що МОЗ не погоджує закупівлю вакцин.

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Очільник держпідприємства заявляв, що один із виробників вакцини проти COVID-19, з яким перемовини вийшли на фінальну стадію, має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною, якщо найближчим часом рішення про замовлення не буде прийняте.

Степанов, коментуючи заяву Жумаділова, назвав її "літературною творчістю" та уточнив, що цим він "підриває репутацію України на міжнародній арені".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Очільник МОЗ нагадав, що Україна має намір отримати вакцини двома шляхами.

Перший – в рамках ініціативи COVAX в кількості 8 млн доз. Очікуються поставки вакцини, за словами міністра, на наприкінці першого - початку другого кварталу 2021 року.

Другий – закупівля безпосередньо у виробників.

Він нагадав, що 30 грудня було укладено договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай).

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"700 тисяч доз ми повинні отримати протягом 30 календарних днів після реєстрації вакцини, або у країні виробника, або в інших країнах з жорсткою регуляцією, згідно переліку, у яких може бути зареєстрована вакцина.

Очікуємо ми їх в лютому", – уточнив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що Україна знаходиться "на фінальних домовленостях з іншими виробниками".

При цьому він відмовився назвати компанії, посилаючись на те, що згідно договорів про перемовини не має права розголошувати назв і стадій.

"Найближчим часом у нас будуть підписані інші договори з компаніями, які будуть постачати вакцини в Україну", – запевнив Максим Степанов.

"Ще раз хочу підкреслити, що своїми дописами і висловлюваннями автор (Арсен Жумаділов – ред.) дискредитує нашу державу перед міжнародною спільнотою. Це перше.

По-друге, цими дописами він реально почав погіршувати наші позиції в перемовинах і це вже не жарт. Саме тому є така реакція.

Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде безпосередньо виконувати цю функцію технічну щодо закупівлі вакцин.

Ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакцинами України, тому що комусь хочеться писати дописи в соціальних мережах і отримувати хвилинку слави, як він мабуть вважає", – заявив міністр охорони здоров’я, коментуючи дописи керівника держпідприємства "Медичні закупівлі України".

Нагадаємо, що раніше, 3 січня, гендиректор "Медзакупівель" Арсен Жумаділов звинуватив міністра охорони здоров'я Максима Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин від COVID-19 із МОЗ і заявив, що надалі не має наміру цього робити.

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