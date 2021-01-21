Україна може додатково отримати понад 200 тис. доз вакцини Pfizer – Степанов

Україна може отримати додаткову поставку вакцини від ініціативи COVAX, за умови дотримання відповідних критеріїв.

Мова йде про препарат від виробника Pfizer, який належить до ультра-холодних препаратів і має дуже складні вимоги до зберігання.

Температурний режим потрібно підтримувати на рівні -70°C.

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Додатково Україна має змогу отримати 210 тисяч доз цієї вакцини.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов у інтерв'ю "Інтерфакс Україна".

Фото stalnyk/Depositphotos

"Ми визначили два шляхи отримання вакцин, які опрацьовували паралельно. Перший - це COVAX, другий - закупівля вакцин безпосередньо у виробників...

Крім того, 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тис. доз вакцини Pfizer в Україну у разі, якщо країна буде відповідати встановленим критеріям.

Україна цим критеріям відповідає, зокрема, у нас є затверджений національний план вакцинації, можливість забезпечити холодовий ланцюжок, відповідну логістику та умови зберігання", – розповів Степанов.

Очільник МОЗ також розповів, що у першому півріччі 2021 року ми отримаємо 8 млн доз вакцин через механізм COVAX, серед яких будуть вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

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Нагадаємо, що у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який у разі підтримки депутатами, дозволить використання в Україні вакцин найбільших світових виробників.

Йдеться про Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що у перших партіях вакцини від COVID-19 Україна, ймовірно, отримає три різних препарати.

Степанов зазначив, що паралельно, ще з кінця весни, відомство ведемо перемовини з компаніями-виробниками вакцин.

За словами міністра, з усіма компаніями підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, тому називати їх на цьому етапі заборонено.

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