Україна може додатково отримати понад 200 тис. доз вакцини Pfizer – Степанов

Дарія Поперечна УП.Життя
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21 січня 2021

Україна може отримати додаткову поставку вакцини від ініціативи COVAX, за умови дотримання відповідних критеріїв. 

Мова йде про препарат від виробника Pfizer, який належить до ультра-холодних препаратів і має дуже складні вимоги до зберігання. 

Температурний режим потрібно підтримувати на рівні -70°C.

Додатково Україна має змогу отримати 210 тисяч доз цієї вакцини. 

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов у інтерв'ю "Інтерфакс Україна". 

 Фото stalnyk/Depositphotos

"Ми визначили два шляхи отримання вакцин, які опрацьовували паралельно. Перший - це COVAX, другий - закупівля вакцин безпосередньо у виробників...

Крім того, 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тис. доз вакцини Pfizer в Україну у разі, якщо країна буде відповідати встановленим критеріям. 

Україна цим критеріям відповідає, зокрема, у нас є затверджений національний план вакцинації, можливість забезпечити холодовий ланцюжок, відповідну логістику та умови зберігання", – розповів Степанов. 

Очільник МОЗ також розповів, що у першому півріччі 2021 року ми отримаємо 8 млн доз вакцин через механізм COVAX, серед яких будуть вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna. 

Нагадаємо, що у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який у разі підтримки депутатами, дозволить використання в Україні вакцин найбільших світових виробників. 

Йдеться про Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що у перших партіях вакцини від COVID-19 Україна, ймовірно, отримає три різних препарати.

Степанов зазначив, що паралельно, ще з кінця весни, відомство ведемо перемовини з компаніями-виробниками вакцин.

За словами міністра, з усіма компаніями підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, тому називати їх на цьому етапі заборонено. 

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