В Україні у 2021 році зросла летальність від COVID-19 – Центр громадського здоров’я

В Україні показник летальних випадків від COVID-19 у 2021 році збільшився до 2,4%. У минулому році він становив 1,7%.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина на пресконференції 19 квітня.

"Ми проаналізували смертність у 2020 році та 2021 році. Трохи більше ніж 1 мільйон захворіло у 2020 році, а показник летальності був 1,7%.

У 2021 році летальність збільшилася. Зараз вона складає 2,4%", – сказав Родина.

Він нагадав, що летальність – це відсоток померлих з числа підтверджених випадків COVID-19.

Фото: DragosCondreaW/Depositphotos

"Ми уже маємо 900 тис. підтверджених випадків в 2021 році. Практично за 3,5 місяці у нас захворіло стільки ж, скільки захворіло за 10 місяців в 2020 році", – додав директор ЦГЗ.

За його словами, одне з пояснень підвищення летальності від COVID-19 – це циркуляція британського та південно-африканського штамів на території України.

Водночас деякі дослідження не підтвердили те, що британський варіант COVID-19 призводить до більш тяжкого перебігу COVID-19 серед госпіталізованих пацієнтів.

Нагадаємо, зниження летальних випадків від COVID-19 варто очікувати з 19 квітня.

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