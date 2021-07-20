"Дія" просить видалитися з черги на вакцинацію. Нацслужба здоров’я пояснює, чому

Користувачі додатку "Дія", які записалися в електронну чергу на вакцинацію проти COVID-19, 15 липня отримали сповіщення з проханням видалити свій запис, якщо вже вакцинувалися.

Чому так трапилося, пояснив для LIGA.Life Дмитро Черниш, директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Національної служби здоров’я України.

За його словами, запис в "Дії – це лише черга на вакцинацію, а не фактичний запис на щеплення.

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"Запис в "Дії" був реалізований для того, щоб оцінити бажання населення, яке хоче вакцинуватися і зрозуміти, скільки потрібно на перший період часу вакцин.

Але це не запис на вакцинацію. Ви коли ставали в чергу – вам писало очікувати якихось подальших дій.

Фактично, черга не переросла в запис на вакцинацію, бо він відбувався через медичні інформаційні системи, зокрема, в МВЦ", – пояснив Черниш.

Фото: Twitter/Eugen Sakal

Раніше системи "Дії" та медичні не були між пов’язані. Тепер із запуском тестової версії COVID-сертифікатів їх об’єднали.

Проте в НСЗУ сконцентрувалися на роботі довкола ковідних сертифікатів, тому тих, хто таки щепився, в НСЗУ просять видалити свій запис з листа очікування.

"Потрібно розуміти, що це дві складні системи, які швидко поєднати між собою неможливо.

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Бо якби тоді було за чергою і записом на вакцинацію – ми могли розпорошити ресурс і ні черги нормально не зробити, ні запису, і з сертифікатами могли б бути затримки", – розповів Черниш.

Нагадаємо, існує 4 способи, як записатися на вакцинацію проти COVID-19.

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