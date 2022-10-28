Понад пів мільйона українців звернулись до психологів і психіатрів від початку війни – Ляшко

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 жовтня 2022

До фахівців психологічного профілю, які працюють у системі охорони здоров'я, від початку війни звернулось 650 тисяч українців.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 27 жовтня.

"З початку війни до психологів та психіатрів у системі охорони здоров'я звернулися 650 тисяч людей, вони отримали допомогу. За межами системи охорони здоров'я також є велика кількість психологів на різних рівнях, як державних, так і недержавних. Це освіта, соціальна політика, ЗСУ, Нацполіція, ДСНС", – сказав він.

За його слова, держава має зробити доступнішим надання медичної та психологічної допомоги.

 Фото: photographee.eu/Depositphotos

Міністр зазначив, що для лікарів сімейної медицини запроваджують навчання та надання психологічної допомоги, а у лікарнях з'являться клінічні психологи та психотерапевти.

Також запровадять додаткові курси роботи з психологічною травмою та її діагностування.

Нагадаємо, що у МОЗ спрогнозували кількість українців, які ймовірно страждатимуть на порушення психічного стану (ПТСР).

Отримати психологічну допомогу можна як в Україні, так і за кордоном.

Раніше Ляшко говорив, що люди в Україні через війну "постарішали" на 10-15 років.

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