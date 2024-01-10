Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

З початком холодного осінньо-зимового періоду в дитинстві більшість з нас неодноразово від батьків чули фразу: "замерзнеш, захворієш, хто ж тебе лікувати буде". Втім, чи справді для людського організму достатньо просто замерзнути, аби "підчепити" хворобу?

"Українська правда. Життя" разом із сімейною лікаркою львівського амбулаторно-поліклінічного центру ТМО №1 Людмилою Марущак відповіли на це питання.

У матеріалі ви дізнаєтесь:

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як впливає холод на організм;

чи захворіє людина, якщо сильно змерзла;

що робити, коли змерз, щоб не захворіти та чого не можна робити;

поради як запобігти замерзанню та гіпотермії.

Фото: little_prince/Depositphotos

Як холод впливає на людський організм

Коли на вулиці чи в приміщенні знижується температура, мозок людини посилає сигнали до наших кровоносних судин, щоб обмежити приплив крові до шкіри. Саме тому при охолодженні судини звужуються, аби зберегти тепло важливих органів, повідомляє Мedical News Today.

Звуження судин шкіри призводить до природного підвищення артеріального тиску, що є негативним для людей із захворюванням серця. Також збільшується частота сечовипускання, що може спричинити зневоднення, якщо втрачену рідину не замінити вживанням більшої кількості води.

Такі зміни можуть призвести до згущення крові, що підвищує ризик утворення тромбів і змушує серцево-судинну систему працювати інтенсивніше. Холод може сильно впливати на дихальну систему, бо повітря подразнює дихальні шляхи та викликає важке дихання, кашель і виділення слизу.

Чи застудиться людина, якщо змерзла

Застуда виникає тоді, коли знижується опірність організму до бактерій і вірусів, зазначає лікарка Людмила Марущак. Особливо це характерно для осінньо-зимового періоду. Саме тоді день стає коротший, зменшується кількість світла, випадає багато опадів, а температура повітря знижується.

За її словами, якщо людина в мокрому взутті та без рукавиць чекає на громадський транспорт у дощову погоду, то є велика ймовірність захворіти.

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"Коли змерзання поєднується з вологою погодою та вітром, тоді воно спричиняє швидку втрату тепла з організму, збільшує ризик захворювання", – пояснює лікарка.

Тривале перебування на холоді та недостатньо теплий одяг також може збільшити ризик переохолодження.

"Якщо вдома температура нижче 15°С, і ви ходите в спідній білизні чи просто дуже легко одягнені, тоді теж можна застудитись", – каже Людмила Марущак.

Експертка зазначає, що змерзання не завжди призводить до застуди. Якщо людина є молодою, веде здоровий спосіб життя, правильно харчується, займається спортом та загартовується, тоді в неї менший шанс захворіти. Втім, є група людей, які входять у зону ризику.

Хто найімовірніше може застудитися після змерзання:

люди з хронічними захворюваннями, включаючи серцево-судинні, респіраторні захворювання та діабет;

літні люди, які погано харчуються чи живуть у неопалюваних приміщеннях;

люди, які вживають алкоголь чи якісь психотропні речовини й перебувають на вулиці;

туристи або ті в кого немає домівок, бо довгий час перебувають на вулиці;

немовлята, які сплять у холодних кімнатах.

Фото: little_prince/Depositphotos

Що робити коли вже змерз, аби не захворіти

Коли людина вже сильно змерзла на вулиці через холодну погоду, тоді дуже важливо зігрітися, аби зменшити негативні наслідки для організму. Однак лікарка наголошує, що процес "зігрівання" має бути поступовим, щоб людина могла адаптуватися до нової температури та отримала менше негативних наслідків.

Тепле приміщення та сухий одяг

Для початку пошукайте тепле помешкання, куди можна зайти. За можливості вдягніться в зручний, але теплий та сухий одяг.

Обов’язково треба утеплити кінцівки, особливо ноги. Також варто накритись ковдрою чи теплими пледами. Крім цього, можна зігрітися за допомогою грілки для рук та ніг. Однак грілка не має бути гарячою, інакше вона може спричинити опіки.

Фізичні вправи

Спробуйте більше рухатись та зробіть легкі фізичні вправи. У такий спосіб ви розігрієте організм з середини та покращите кровообіг. Пам’ятайте, що не можна сильно перенапружуватись, наголошує сімейна лікарка.

Багато рідини

Потрібно випити теплий напій, наприклад, одну чи дві чашки гарячого чаю або кави.

Як щодо алкоголю? Адже ми часто бачимо, що у фільмах люди "зігріваються" ковтком бренді чи коньяку, та й в життя не раз чули пораду "треба випити, щоб стало тепліше". Втім, Марущак зазначає, що це насправді міф.

"Багато людей полюблять в зимну пору зігріватись алкогольними глінтвейнами, але це категорично заборонено, бо лише зашкодить організму. Алкоголь тільки створює ілюзію тепла та комфорту. Насправді через розширення судин ви лише втрачаєте тепло, тому загроза переохолодження зростає", – пояснює експертка.

Розтирання

Сімейна лікарка радить робити легкий масаж замерзлих рук чи ніг. Однак потрібно робити це акуратно, щоб не травмувати клітини шкіри людини.

"Чула поради про те, що можна розтирати руки снігом, але цього робити ні в якому разі не можна", – наголошує вона.

Тепла вода

За словами Марущак, можна набрати теплої води, але не гарячої, та поволі занурити кінцівки на кілька хвилин, а тоді витерти м'яким рушником. Після такої процедури на ноги варто одягнути сухі шкарпетки.

Але в жодному разі не варто лізти у гарячу ванну.

"Гаряча ванна при переохолодженні може бути небезпечною, оскільки може призвести до розширення кровоносних судин на поверхні шкіри, що може збільшити втрату тепла з організму. Це може загострити саме переохолодження", – пояснює вона.

Сімейна лікарка зазначає, що ці всі способи допоможуть зігрітись при звичайному переохолодженні, щоб воно не перейшло у важкий стан – гіпотермію.

"Саме тоді потрібна екстрена медична допомога, щоб врятувати людину. До народних методів, я б не радила вдаватися. Все-таки у теперішній час існує хороша доказова медицина і кожен пацієнт має свого лікаря, до якого може звернутися", – додає Марущак.

Фото: Lysak_Luda/Depositphotos

Гіпотермія: симптоми та ризики

Гіпотермія – це вже небезпечний патологічний стан, коли температура тіла знижується нижче 35°C. Тоді порушується кровообіг і робота внутрішніх органів, що загрожує життю людини.

Симптоми:

Тремтіння;

плутання свідомості та галюцинації;

відсутність координації;

невиразна мова;

бліда, холодна та суха шкіра;

губи можуть стати синіми або сірими;

повільне дихання та пульс.

Людині з гіпотермією потрібна невідкладна медична допомога, але чим довше ви чекаєте, тим більше ускладнень виникне.

Гіпотермія може спричинити обмороження або відмирання тканин. У важких випадках гіпотермії виникає ниркова, серцева і дихальна недостатність, а також може стати причиною смерті.

Чи можна запобігти замерзанню та гіпотермії?

Уникнути замерзання можна, якщо дотримуватись звичайних порад. Наприклад, одягатись багатошарово:

білизна (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують на зиму обирати одяг із натуральних чи спеціальних матеріалів.

"Нижній шар одягу має відводити вологу, адже мокре тіло втрачає більше тепла. Середній шар утримує тепло. Верхній шар захищає від зовнішніх чинників – дощу, вітру та снігу. Він має бути з щільної вітронепродувної тканини. Що більше шарів одягу – то тепліше", – кажуть в МОЗ.

Також не забувати шапку та шарф, бо через непокриту голову втрачається багато тепла. Закритими також мають бути і руки, тому новість рукавиці.

Людмила Марущак каже, що слід уникати діяльності, під час якої ви будете сильно потіти. Адже мокрий одяг під час низької температури спричинятиме більше вивільнення тепла.

"Потрібно одягатися, так щоб було комфортно, тримати ноги в теплі, носити зручне взуття, щоб воно вас не тиснуло", – каже Людмила Марущак.

Дітей рекомендують одягати на один шар тепліше, ніж дорослого. Якщо ваші діти граються на вулиці, часто приводьте їх до теплого приміщення, щоб зігрітися.

Крім цього експертка наголошує на важливості правильного та збалансованого харчування.

"У ці пори року раджу пацієнтам приймати додатково вітамін D. Оскільки він виробляється під дією сонячних променів, а з продуктами харчуваннями не можемо отримати в достатній кількості", – каже сімейна лікарка.

У МОЗ зазначають, що в зимові подорожі при наднизьких температурах не варто носити металеві прикраси.

"Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи стати причиною холодових травм", – пояснюють в міністерстві.

Сніжана Добромильська, спеціально для УП. Життя