Поборола рідкісну форму раку, а тепер разом з батьком працює над ліками: історія сім’ї науковців

Елана Саймон та її батько Сенфорд Саймон, вчений-онколог, намагаються розробити ліки від фіброламелярної карциноми – рідкісної, зазвичай смертельної форми раку печінки.

Сама ж Елана в дитинстві хворіла на цю недугу і дивом вилікувалася, пише The Guardian.

Дівчинці було 10, коли її почали турбувати болі в животі. Лікарі намагалися встановити діагноз, проте безуспішно. І лише у 2008 році медики виявили справжню причину поганого самопочуття школярки – рак печінки.

"Момент, коли я дізнався про стан Елани, назавжди закарбувався у моїй пам’яті. Я був сповнений рішучості з’ясувати причину та знайти способи вирішити це.

Тоді я працював клітинним біологом і міг би продовжити свою кар’єру. Діагноз Елани все змінив, зокрема й напрямок моїх досліджень – тепер вони повністю зосереджені на раку", – розповів професор Сенфорд Саймон, батько дівчини.

Хірурги видалили пухлину, яка ще не встигла поширитися на здорові тканини печінки. Медики кажуть, це справжнє диво, що дівчинка вижила, маючи таку форму раку.

Елана завершила навчання у Гарвардському університеті і приєдналася до команди дослідників лабораторії в Університеті Рокфеллера в Нью-Йорку, якою керував її батько.

Відтоді науковці досягли значного успіху у вивченні фіброламелярної карциноми. До того ж вони виграли грант у розмірі 20 мільйонів фунтів для проведення подальших досліджень.

Зокрема вчені намагалися з'ясувати, чому виникає ця хвороба.

"Ми не знали, чи це успадковане, чи спричинене конкретною екологічною проблемою захворювання", – зазначив Саймон.

Для цього Елана, яка зараз здобуває ступінь доктора комп’ютерних наук та біології раку в Стенфордському університеті, попросила своїх друзів, які раніше також побороли рак, надати тканини для лабораторних досліджень. Загалом вони отримали 15 зразків, завдяки яким науковці змогли зробити важливі відкриття.

"Ми виявили, що ця хвороба спричинена мутацією, яка була однаковою для кожного зразка пухлини.

При такій формі раку у дітей виникає не так багато мутацій і тому нам було набагато легше зрозуміти, що відбувалося насправді", – зауважила Елана.

Крім того, результати дослідження свідчать, що фіброламелярна карцинома не є спадковим захворюванням.

"Вирішальним фактором, який впливає на його виникнення, – це екологія. Крім того, якщо пухлину видалити до того, як вона пошириться на інші органи, то це може зупинити рак. Існує мала ймовірність, що він з'явиться знову", – пояснив вчений Сенфорд Саймон.

Елана та Сенфорд Саймони сподіваються, що отримані результати допоможуть їм винайти новий вид терапії проти ракових пухлин. Наразі вони працюють над розробкою нових методів лікування карцином, які будуть доступнішими та менш складними, ніж хіміотерапія, яку застосовують зараз.

"Ми хочемо створити ліки у вигляді таблеток, щоб вони були доступними у місцях з низьким рівнем медичного забезпечення", — сказав професор Саймон.

Нагадаємо, у Великій Британії перші пацієнти отримали експериментальну терапію проти раку.