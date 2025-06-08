Чи потрібна вакцинація людям старшого віку? Пояснюють фахівці

Подекуди люди вважають, що людям старшого віку не потрібно вакцинуватися, зокрема проти дифтерії, правця чи COVID-19.

Спеціалісти Національного порталу з імунізації кажуть, що таке ставлення до щеплень проти небезпечних хвороб можна призводити до трагічних наслідків.

Там пояснили, що старший вік не означає відсутність вразливості до інфекцій, та нагадали, які вакцини варто оновлювати.

Для чого потрібні щеплення у старшому віці?

З віком імунна система людини починає працювати менш ефективно, що підвищує ризик певних захворювань, пояснюють на Національному порталі з імунізації.

Крім того, люди літнього віку часто мають хронічні захворювання, як-от серцево-судинні та респіраторні, тому мають особливу вразливість до інфекцій та підвищений ризик їхнього тяжкого перебігу.

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Відтак їм важливо вчасно отримувати щеплення за Національним календарем, а також робити додаткову вакцинацію за потреби.

Проти яких хвороб людям літнього віку краще мати щеплення?

Грип

Старших людей вважають однією з пріоритетних груп для вакцинації проти грипу, оскільки хвороба серед них часто викликає ускладнення, госпіталізації та збільшені ризики летальних випадків.

Ймовірність тяжкого перебігу можуть посилювати хронічні захворювання, як-от діабет, бронхіальна астма чи хвороби серця.

Наразі державний бюджет не покриває щеплення проти грипу, однак їх радять робити щороку перед початком сезону захворювань у листопаді.

На Національному порталі з імунізації зазначають, що для ефективного захисту можна придбати будь-яку доступну в аптеках вакцину, яку мають ввести медичні фахівці в лікарні.

COVID-19

Літні люди схильні до важкого перебігу COVID-19, тому Міністерство охорони здоров’я внесло їх до групи високого ризику. Згідно з дослідженням Центру контролю та профілактики захворювань у США, повна вакцинація людей віком понад 65 років знижує ризик госпіталізації на 94%.

Для українців щеплення проти COVID-19 безкоштовне – його можна зробити в будь-якому пункті вакцинації. Крім того, у МОЗ радять людям старше 60 років отримати бустерну дозу, якщо від попередньої вакцинації минуло понад шість місяців.

Пневмококова інфекція

Фахівці радять отримати захист від пневмококової інфекції людям старшого віку, оскільки щеплення допомагає уникнути бактеріальних ускладнень при грипові, COVID-19 та інших гострих респіраторних захворювань.

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Вакцину проти пневмококової інфекції можна зробити за власний кошт, придбавши препарат в найближчій аптеці. Процедуру щеплення мають проводити медичні працівники.

Дифтерія та правець

Пацієнтам старшого віку варто дотримуватися календаря вакцинації від дифтерії та правця. Повторне щеплення слід зробити, якщо від останньої дози минуло більше, ніж 10 років або понад п’ять років у випадку травми.

За місцем укладення декларації проводять безкоштовні вакцинації від дифтерії та правця. Якщо старша людина живе з немовлям, їй можуть зробити щеплення ще й проти кашлюку, аби убезпечити від інфекції дитину, для якої хвороба може бути смертельною.

Раніше ми пояснювали, які щеплення рекомендовано мати дорослим.