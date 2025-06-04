4 причини, чому варто вживати чорну смородину

Чому варто додати чорну смородину до свого раціону

Початок літа дарує нам не лише можливість насолоджуватися теплою погодою та сонцем, але й поласувати свіжими фруктами та ягодами.

Чорна смородина – корисна ягода для людини, яка містить вітамін С, клітковину та антиоксиданти. Лікарка-дієтологиня Джулія Зумпано розповіла для Cleveland Clinic про переваги вживання чорної смородини та чому її варто додати до свого раціону.

Що таке чорна смородина?

Це кущ родини аґрусових, відомий своїми темно-фіолетовими, майже чорними, ароматними ягодами. Хоча існують також червоні та білі сорти, найпопулярнішою є саме чорна смородина.

Стиглі ягоди мають яскравий і солодкий смак, а недостиглі – більш терпкий. Окрім того, кожна з них містить крихітне їстівне насіння.

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Харчова цінність чорної смородини

Чашка чорної смородини містить близько 63 калорій та корисні поживні речовини, як-от:

203 міліграми вітаміну С ;

4,4 грама клітковини ;

1,54 міліграма заліза ;

332 міліграми калію .

Користь чорної смородини для здоров’я

Може знизити ризик виникнення хвороб серця

Чорна смородина насичена антиоксидантами. Свій колір вона отримала завдяки антоціанам – вони також мають антиоксидантні властивості.

"Антиоксиданти борються з вільними радикалами, молекулами, які можуть пошкоджувати клітини і призводити до запалення, раку та інших захворювань", – пояснила Джулія Зумпано.

Результати досліджень свідчать, що антоціани можуть знижувати рівень "поганого" холестерину, допомагаючи знизити ризик серцевих захворювань.

Позитивно впливає на здоров’я очей та шкіри

В одній чашці чорної смородини міститься вдвічі більше вітаміну С, ніж у великому апельсині. Цей вітамін допомагає:

поглинати залізо;

виробляти колаген для загоєння ран;

захищати від катаракти та вікової макулярної дегенерації (це прогресуюче захворювання, яке може призвести до втрати зору);

зменшувати запалення та пошкодження клітин.

Допомагає зменшити запалення

Чорна смородина є багатим джерелом гамма-ліноленової кислоти (GLA), омега-6 жирної кислоти, відомої своїми протизапальними властивостями.

GLA може допомогти полегшити запалення суглобів при артриті, регулювати обмін речовин, стимулювати ріст волосся, зміцнити кістки, а також підтримувати здоров'я мозку і репродуктивну функцію.

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Позитивно впливає на м’язи після занять спортом

Дослідження, у якому брали участь тріатлоністи, показало, що вживання порошку чорної смородини сприяє зниженню рівня молочної кислоти. Це допомагає організму швидше відновлюватися після фізичних навантажень.

Окрім того, дослідники вважають, що антоціани, які містяться у чорній смородині, можуть покращувати кровообіг і зменшувати м'язову втому.

"Чорна смородина – хороший вибір, якщо ви хочете урізноманітнити свій звичний фруктовий раціон. Вона насичена смаком та має багато корисних властивостей", – каже лікарка-дієтологиня Джулія Зумпано.