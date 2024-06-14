Скарбниця вітамінів: чому варто їсти полуницю та чи може вона зашкодити

Полуниця – яскрава літня ягода. Її використовують у приготуванні коктейлів, солодощів і навіть салатів.

Однак вона не тільки тішить наші смакові рецептори, але й є джерелом поживних речовин для людського організму, зокрема вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Як споживати полуницю, щоб отримати від неї максимальну користь для "УП. Життя" розповіла нутриціологиня, засновниця школи здорового харчування Nodiet Ольга Дорош.

Чому полуниця корисна для здоров’я людини?

Як зазначила експертка, полуниця є джерелом вітаміну С.

"Вона багата антиоксидантами та вітаміном С. Вони допомагають людині у роботі імунної системи, покращують засвоєння заліза, яке ми отримуємо з їжі, зменшують запалення, а також важливі для здоров’я шкіри та всіх тканин організму", – пояснила Ольга Дорош.

Крім того, ця літня ягода містить:

фолієву кислоту, важливу для нормального обміну речовин, росту клітин і тканин, а також розвитку плода під час вагітності;

клітковину, яка допомагає перетравлювати їжу та нормалізувати рівень цукру та холестерину в крові;

калій, який підтримує роботу серцево-судинної системи та бере участь у регуляції артеріального тиску;

а також незначну кількість марганцю, міді, заліза, фосфору, вітамінів К, Е та В6.

Також полуниця є низькокалорійною та містить мало природного цукру – фруктози. Наприклад, якщо одна чашка винограду може містити 23 грами натурального цукру, то одна чашка полуниці – всього 7 грамів.

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Як вживання полуниці впливає на наш організм?

Раніше науковці довели, що полуниця знижує ризик багатьох хронічних захворювань, поліпшує здоров’я серця та допомагає запобігти розвитку онкохвороб.

"Згідно з дослідженнями, регулярне вживання ягід, зокрема полуниці, може покращити рівень ліпопротеїдів високої щільності ("хорошого холестерину"), нормалізувати артеріальний тиск та функціонування тромбоцитів – клітин крові, які відповідають за її здатність згущуватися та запобігають кровотечам", – зазначила нутриціологиня Ольга Дорош.

Окрім того, полуниця позитивно впливає не тільки на фізичне здоров’я, але й ментальне. Так, вчені з Каліфорнії (США) виявили, що вона може поліпшити настрій та когнітивні функції мозку.

Medical News Today пише, що ця літня червона ягода через високий вміст клітковини допомагає запобігти закрепам.

"Експерти радять збільшити споживання води, щоб сприяти регулярності випорожнень. Хоча важливо пити багато рідини, вживати фрукти також корисно, адже вони містять 80-90% води", – зазначають фахівці.

Також вчені з Університету Цинциннаті (штат Огайо, США) провели дослідження і з’ясували, що вживання полуниці може допомогти знизити ризик розвитку деменції у середньому та пізньому віці.

Науковці виявили, що у тих людей, які регулярно вживали полуницю, покращилася пам’ять і зменшилися симптоми депресії.

У полуниці містяться вітаміни, мінерали та антиоксиданти elenademyanko/Depositphotos

Чи можна вживати полуницю щодня?

За словами фахівчині із здорового харчування, кожного дня їсти полуницю можна.

"Порції 80-160 грамів на день для дорослої людини цілком буде достатньо. При переїданні – а для кожної людини ця кількість є індивідуальною – можуть виникнути симптоми, схожі до алергії: почервоніння, набряк, свербіж. Цей стан коригується зменшенням кількості ягід у раціоні, але не їхнім виключенням.

Важливо розуміти: якщо після поїдання полуниці в дитини з’явилось лише почервоніння довкола ротика – це не алергія. А для встановлення істинної причини потрібно звернутися до лікаря-алерголога", – наголосила Ольга Дорош.

Чи є люди, яким варто утриматися від полуниці?

Полуниця не є поширеним алергеном, каже пані Ольга. У світі є мало людей, які мають алергію саме на цей фрукт.

"Полуниця є частиною сімейства розоцвітих, яка відома великою перехресною реакцією з іншими фруктами з того самого сімейства. Тому люди, які є чутливими до яблук, груш, абрикосів, слив, мигдалю, малини, троянд тощо, можуть бути чутливими ще й до полуниці.

Люди з оральним алергічним синдромом, особливо ті, у кого алергія на пилок берези, також можуть мати алергічну реакцію. Хто страждає від алергії на латекс також може мати її й на полуницю – це явище називають "синдром латексного плоду", – розповіла фахівчиня.

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Чи можна їсти полуницю маленьким дітям, вагітним і мамам, які годують грудьми?

Вагітні можуть вживати полуницю, каже Ольга Дорош. Для них вона корисна та цілком безпечна.

Також її можуть їсти жінки, які годують грудьми. Адже науково доведено, що при грудному вигодовуванні не потрібно дотримуватися специфічних дієт. Головне, аби харчування жінки було збалансованим.

Дітям полуницю можна давати з шестимісячного віку.

"Починати слід з невеликої кількості і пам’ятати про безпечну подачу відповідно до віку дитини. Наприклад, у шість місяців стиглу ягоду можна розчавити виделкою. Варто обирати великі, м’які та стиглі плоди", – рекомендує експертка з здорового харчування.

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Чи можна їсти полуницю хворим на цукровий діабет і людям, які мають підвищений рівень цукру в крові?

Ті, хто мають підвищений цукор чи цукровий діабет, можуть вживати ягоду свіжою або свіжорозмороженою.

"Свіжа полуниця уповільнює перетравлення глюкози та зменшує стрибки як глюкози, так і інсуліну після їжі, багатої на вуглеводи", – зауважила нутриціологиня.

Натомість Ольга Дорош радить утриматися від полуничного варення чи полуниці, засипаної цукром.

"На 100 грамів полуниці маємо лише 6,2 грама вуглеводів. Ті, у кого підвищений цукор, запросто можуть 40-50% своєї добової норми калорій з’їсти вуглеводами.

Таким чином, полуниця й інші ягоди навпаки можуть бути особливо корисними для профілактики метаболічного синдрому та діабету 2-го типу", – зазначила нутриціологиня та засновниця школи здорового харчування Nodiet Ольга Дорош.