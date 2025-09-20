Чим корисна кориця та скільки її можна їсти

Кориця – це спеція, яка виготовляється з кори її дерев. Існують два основні види кориці: касія та цейлонська.

Кориця – чудова спеція для надання смаку стравам та напоям.

Вона містить багато рослинних сполук, які можуть бути корисними для здоров’я.

Зазвичай корицю вважають безпечною, проте її не слід вживати у великих кількостях.

Щоб дізнатися наскільки корисною є кориця, "УП. Життя" використала джерела WebMD, National Center for Complementary and Integrative Health та Healthline.

З чого виготовляють корицю?

Касія – це темніша кориця, яка має насиченіший смак.

Касія – це темніша кориця, яка має насиченіший смак.

А от цейлонська кориця має світліший колір, не такий насичений смак та легше перемелюється. В її складі менше природної ароматичної речовини кумарину та більше антиоксидантних сполук, тому цейлонська кориця є безпечнішою та кориснішою для здоров’я.

В чому користь кориці?

Хоча кориця і має певні корисні властивості – для підтвердження цих ефектів потрібно більше досліджень. Багато наукових праць про вплив кориці обмежені або проводилися лише на людських клітинах чи тваринах. Водночас в дослідженнях часто не уточнюють, який саме вид кориці використовували, через що їхні результати не можна вважати остаточними.

Один з найважливіших активних компонентів кориці – коричний альдегід (cinnamaldehyde). Його використовують у харчових ароматизаторах та парфумах. Саме він, завдяки своєму антиоксидантному впливу,надає спеції її корисні властивості кориці.

Спеція також містить калій, магній і кальцій.

Калій допомагає контролювати та важливий для роботи нервової системи.

Магній і кальцій працюють разом, підтримуючи здоровий ритм серця. Ці два мінерали необхідні для здоров’я кісток і відіграють ключову роль у профілактиці остеопорозу – захворювання, при якому кістки стають крихкими.

Невелика кількість досліджень показує, що у кориці, ймовірно, можуть бути такі корисні властивості:

Знижує рівень цукру в крові

При цьому науковці досі не знають, як саме працює кориця для зниження глюкози крові. Також невідомо, яку дозу слід приймати і як довго зберігається ефект.

Покращує обмін речовин

Ефірна олія кориці може впливати на жирові клітини та змушувати їх витрачати більше енергії, як показало лабораторне дослідження. Проте ці дослідження також ще на початковому етапі.

Має антибактеріальні властивості

Кориця може бути корисною проти різних видів інфекцій.

Дослідження в пробірці показують, що кориця може пригнічувати ріст певних бактерій та допомогти запобігти карієсу.

Корисна для мозку

Вчені намагалися з'ясувати, чи може ця спеція бути ефективним засобом для лікування хвороби Альцгеймера. Вони вивчали екстракт, що міститься в корі кориці, щоб дізнатися, чи може він допомогти запобігти прогресуванню симптомів хвороби. Коли миші вживали цей продукт, він значно покращував їхні когнітивні здібності.

Звісно, потрібно перевірити, чи ці результати підтвердяться у людей.

Знижує рівень холестерину

Дослідження показали, що кориця може знижувати рівень тригліцеридів та загального холестерину, які є факторами ризику серцевих захворювань.

Але наразі зарано рекомендувати корицю як лікування високого холестерину.

Протизапальна дія

Дослідження на тваринах, показують, що кориця ефективно бореться із запаленням. Вчені вивчали рослинні сполуки кориці та виявили антиоксиданти в її складі, які й допомагають при запальних проявах.

Дослідження не підтверджують чіткої доцільності використання кориці для лікування будь-якого захворювання. Для уточнення будь-яких переваг її вживання необхідні дослідження вищої якості.

Скільки кориці можна вживати щодня?

Додавання кориці до випічки чи напоїв, ймовірно, не матиме суттєвого впливу на здоров’я.

Оскільки кориця не підтверджена як лікувальний засіб, точної дози її вживання немає.

Реакція кожної людини на корицю, як і інші спеції, індивідуальна. До половини чайної ложки кориці на день вважається безпечним дозуванням. Варто не забувати, що високі дози кориці можуть бути токсичними.

Які можуть бути побічні ефекти при вживанні кориці?

За даними досліджень, загалом кориця вважається досить безпечною.

Найпоширеніші побічні ефекти вживання кориці:

Подразнення та алергії

Надмірне вживання кориці може подразнювати рот і губи, викликаючи виразки. Деякі люди мають алергію – може виникати почервоніння, якщо наносити корицю на шкіру.

Токсичність

Вживання великої кількості касії може бути токсичним, особливо при проблемах із печінкою. Кумарин (природна ароматична речовина, що міститься в кориці) може пошкоджувати печінку, але його кількість у помірних дозах, ймовірно, не становить небезпеки.

Вплив на рівень цукру в крові

Кориця може впливати на рівень цукру в крові, тому людям з діабетом варто бути обережними при вживанні кориці.

Взаємодії з ліками

Надмірне вживання кориці може впливати на дію медикаментів, які людина постійно вживає, та знижувати їх ефективність чи навпаки – посилювати дію препаратів.