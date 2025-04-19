Втома в літньому віці: в яких випадках це норма, а коли – сигнал тривоги

Почуватися трохи менш енергійно в літньому віці – цілком природно. В 65 не варто очікувати від себе стільки ж жвавості, як у 20.

Але якщо ви постійно відчуваєте втому, не варто сприймати це як норму. Такий стан може свідчити про наявність серйозних проблем зі здоров’ям, а тому не варто його ігнорувати.

Що потрібно знати людям похилого віку про втому і які її несподівані причини не варто недооцінювати – спеціаліст із геріатричної медицини, доктор Ардешір Гашмі пояснив Cleveland Clinic.

Коли втома – це проблема?

Втома має насторожувати, якщо ви відчуваєте стійке, всепоглинаюче виснаження, яке ускладнює виконання будь-яких дій, навіть звичайних побутових справ, як-от завантаження посудомийної машини чи застеляння ліжка.

На відміну від втомленості після виконання фізичних вправ, така втома не є тимчасовою і з часом лише погіршується, каже доктор Гашмі.

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"Навіть якщо у вас є мотивація щось зробити, енергії на це не вистачає. Ви просто не маєте сил "зрушити з місця", або здатні щось робити лише короткий проміжок часу", – пояснює лікар.

Що спричиняє втому у людей похилого віку?

Фактори, які часто провокують втому у людей старшого віку:

зневоднення;

інфекції або захворювання;

побічна дія ліків;

порушення сну;

хронічні захворювання, як-от як рак, хвороба Паркінсона чи ревматоїдний артрит (до 74% осіб з такими діагнозами відчувають втому).

Однак у багатьох випадках за втомою криються менш очевидні причини, які легко упустити з уваги.

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Приховані джерела втоми у людей похилого віку

Анемія (дефіцит заліза)

Знижений рівень еритроцитів у крові призводить до того, що організм не отримує достатньо кисню – і це спричиняє хронічну втому. Часто це супроводжується іншими симптомами: запамороченням, задишкою, потемнінням сечі або пришвидшенням серцебиття.

Гормональні зміни

Гіпотиреоз (знижена функція щитоподібної залози) часто виявляється після 60 років і супроводжується втомою. Також зниження рівня естрогену чи тестостерону впливає на енергію, настрій і якість сну.

"Гормони керують багатьма процесами в тілі. Їхнє розбалансування може призводити до виснаження", – зазначає лікар.

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Проблеми з психічним здоров’ям

Поганий психоемоційний стан часто супроводжується втомою. Особливо сильно її відчувають люди, які переживають депресію, самотність чи соціальну ізоляцію.

Особливо небезпечною є атипова депресія, коли відсутність настрою не помітна, але людина постійно є втомленою та сонливою.

Навіть якщо ви не почуваєтесь сумно, втома може бути симптомом атипової депресії, яка не супроводжується пригніченим настроєм.

"Людина з атиповою депресією може не плакати або не виглядати сумною, але постійна втома – це вже сигнал недуги. Якщо ви надмір спите чи часто дрімаєте вдень – розкажіть про це своєму лікареві", – каже доктор Гашмі.

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Як запобігти втомі в літньому віці

Для цього лікар рекомендує:

щодня рухатися – ефективними є навіть 10 хвилин легкої активності;

вживати достатньо білка – він підтримує м’язи та допомагає протидіяти втомі;

додати до раціону антиоксиданти (ягоди, горіхи, авокадо, темний шоколад) – вони знижують запалення й підтримують імунітет.

"Профілактика та послідовність – ключ до збереження енергії. Намагайтесь діяти усвідомлено і стабільно – це допоможе попередити проблему", – наголошую лікар.

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