Втома в літньому віці: в яких випадках це норма, а коли – сигнал тривоги
Почуватися трохи менш енергійно в літньому віці – цілком природно. В 65 не варто очікувати від себе стільки ж жвавості, як у 20.
Але якщо ви постійно відчуваєте втому, не варто сприймати це як норму. Такий стан може свідчити про наявність серйозних проблем зі здоров’ям, а тому не варто його ігнорувати.
Що потрібно знати людям похилого віку про втому і які її несподівані причини не варто недооцінювати – спеціаліст із геріатричної медицини, доктор Ардешір Гашмі пояснив Cleveland Clinic.
Коли втома – це проблема?
Втома має насторожувати, якщо ви відчуваєте стійке, всепоглинаюче виснаження, яке ускладнює виконання будь-яких дій, навіть звичайних побутових справ, як-от завантаження посудомийної машини чи застеляння ліжка.
На відміну від втомленості після виконання фізичних вправ, така втома не є тимчасовою і з часом лише погіршується, каже доктор Гашмі.
"Навіть якщо у вас є мотивація щось зробити, енергії на це не вистачає. Ви просто не маєте сил "зрушити з місця", або здатні щось робити лише короткий проміжок часу", – пояснює лікар.
Що спричиняє втому у людей похилого віку?
Фактори, які часто провокують втому у людей старшого віку:
- зневоднення;
- інфекції або захворювання;
- побічна дія ліків;
- порушення сну;
- хронічні захворювання, як-от як рак, хвороба Паркінсона чи ревматоїдний артрит (до 74% осіб з такими діагнозами відчувають втому).
Однак у багатьох випадках за втомою криються менш очевидні причини, які легко упустити з уваги.
Приховані джерела втоми у людей похилого віку
Анемія (дефіцит заліза)
Знижений рівень еритроцитів у крові призводить до того, що організм не отримує достатньо кисню – і це спричиняє хронічну втому. Часто це супроводжується іншими симптомами: запамороченням, задишкою, потемнінням сечі або пришвидшенням серцебиття.
Гормональні зміни
Гіпотиреоз (знижена функція щитоподібної залози) часто виявляється після 60 років і супроводжується втомою. Також зниження рівня естрогену чи тестостерону впливає на енергію, настрій і якість сну.
"Гормони керують багатьма процесами в тілі. Їхнє розбалансування може призводити до виснаження", – зазначає лікар.
Проблеми з психічним здоров’ям
Поганий психоемоційний стан часто супроводжується втомою. Особливо сильно її відчувають люди, які переживають депресію, самотність чи соціальну ізоляцію.
Особливо небезпечною є атипова депресія, коли відсутність настрою не помітна, але людина постійно є втомленою та сонливою.
Навіть якщо ви не почуваєтесь сумно, втома може бути симптомом атипової депресії, яка не супроводжується пригніченим настроєм.
"Людина з атиповою депресією може не плакати або не виглядати сумною, але постійна втома – це вже сигнал недуги. Якщо ви надмір спите чи часто дрімаєте вдень – розкажіть про це своєму лікареві", – каже доктор Гашмі.
Як запобігти втомі в літньому віці
Для цього лікар рекомендує:
- щодня рухатися – ефективними є навіть 10 хвилин легкої активності;
- вживати достатньо білка – він підтримує м’язи та допомагає протидіяти втомі;
- додати до раціону антиоксиданти (ягоди, горіхи, авокадо, темний шоколад) – вони знижують запалення й підтримують імунітет.
"Профілактика та послідовність – ключ до збереження енергії. Намагайтесь діяти усвідомлено і стабільно – це допоможе попередити проблему", – наголошую лікар.
Раніше ми розповідали, що вчені рекомендують їсти, аби залишатися здоровими після 70 років.