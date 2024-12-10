Вважаєте, що всі солодощі однаково шкідливі? Вчені мають іншу думку

Чи знали ви, що не всі солодкі продукти однаково шкодять здоров’ю? Вживання солодких напоїв становить більшу загрозу для серцево-судинної системи, ніж випічка.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого опублікували у журналі Frontiers in Public Health, пише CNN.

У його межах дослідники опитали майже 70 тисяч жителів Швеції щодо їхнього харчування та способу життя в період між 1997 і 2009 роками. Окрім того, вчені зібрали дані про серцево-судинні захворювання, зокрема інсульти, інфаркти та серцеву недостатність.

Вони розглядали споживання цукру у трьох категоріях:

солодкі напої;

хлібобулочні вироби;

солодкі начинки і додатки до кави та чаю (наприклад, мед).

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Науковці виявили, що вживання газованих і фруктових солодких напоїв (за винятком чистих фруктових соків) збільшує ризик розвитку хвороб серця.

Натомість у тих, хто вживав випічку, цей ризик менший. Утім, навіть найменший рівень споживання цукру не гарантував захисту від серцевих захворювань.

Чому шкідливо пити солодкі газовані напої?

За словами науковиці з Лундського університету (Швеція) Сюзанни Янзі, є кілька теорій, чому солодкі напої шкідливіші для серця, ніж випічка.

"Рідкий цукор швидше всмоктується травною системою, оскільки він не потребує розщеплення, як тверда їжа. Твердий цукор часто входить до складу продуктів, які містять інші поживні речовини, такі як клітковина, білки та жири", – сказала Янзі.

Ці поживні речовини сповільнюють травлення, тому цукор поступово вивільняється у кров.

У той час як жири, клітковина і білки, що містяться в твердій їжі, залишають відчуття ситості надовго, то рідкий цукор часто не дає відчуття насичення. Це може призвести до споживання надмірної кількості калорій.

"Різні джерела доданого цукру також відрізняються за своїми моделями споживання, що може додатково пояснити, чому вони по-різному пов'язані з ризиком серцево-судинних захворювань", – додала Янзі.

Утім, науковці стверджують: не треба повністю відмовлятися від цукру у своєму раціоні задля профілактики серцево-судинних хвороб. Натомість вони радять зменшити споживання солодких газованих напоїв.

Американська асоціація серця рекомендує вживати не більше 6 чайних ложок доданого цукру на день для жінок і 9 – для чоловіків.

Раніше ми розповідали, що у людей, які полюбляють ласувати солодощами, вищий ризик виникнення депресії.