Вчені навчили ШІ виявляти COVID-19 на УЗД-знімках легень: як це працює

Вчені навчили штучний інтелект виявляти COVID-19 на ультразвукових зображеннях легень. Цей механізм працює подібно до того, що розпізнає обличчя у натовпі.

Результати своєї роботи вони опублікували в науковому журналі Communications Medicine, повідомляє Medical Xpress.

Американські науковці навчили ШІ аналізувати ультразвукові зображення легень у пошуках B-ліній – яскравих вертикальних аномалій, які вказують на запалення. Він порівнює комп'ютерні зображення з реальними ультразвуковими знімками пацієнтів, за допомогою чого і розпізнає відхилення.

"На початку пандемії у нас було недостатньо ультразвукових зображень пацієнтів з COVID-19, щоб розробити та протестувати наші алгоритми, і в результаті наші глибокі нейронні мережі так і не досягли піка продуктивності.

Тепер ми доводимо, що за допомогою комп'ютерних наборів даних ми все ще можемо домогтися високого ступеня точності в оцінці та виявленні цих особливостей COVID-19", – сказав співавтор дослідження Лінгі Чжао.

Використання ШІ має допомогти у роботі лікарням з великою кількістю пацієнтів, які потребують швидкої та точної діагностики.

Надалі науковці планують створити бездротові пристрої, які хворі зможуть використовувати для моніторингу прогресування COVID-19 вдома.

"Ідеальним варіантом використання були б ультразвукові пластирі, які можна носити, щоб відстежувати накопичення рідини, й повідомляти пацієнтам, коли їм потрібно відкоригувати дозу ліків або звернутися до лікаря", – зазначила співавторка дослідження Тіффані Фонг.

За її словами, новостворений інструмент також має потенціал стати основою для розробки пристроїв, які відстежують такі захворювання, як застійна серцева недостатність.

Нагадаємо, вчені навчили ШІ діагностувати пухлини мозку на операційному столі.