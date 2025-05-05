Коли хочеться рухати ногами перед сном: як позбутися синдрому неспокійних ніг

Синдром неспокійних ніг – це стан, який викликає непереборне бажання рухати ногами під час відпочинку та спроб заснути.

Життя з синдромом неспокійних ніг може бути надзвичайно дратівливим.

Поколювання та бажання рухати ногами заважає людям засинати і турбує у спокої. Водночас чашка кави чи стрес можуть погіршити симптоми та ще більше порушувати сон і відпочинок.

"УП. Життя" використала джерела Cleveland Clinic, The National Health Service, та National Institute of Neurological Disorders and Stroke, щоб розповісти, що таке синдром неспокійних ніг та чи можна його позбутися.

Які симптоми синдрому неспокійних ніг

Синдром неспокійних ніг – це стан, який викликає непереборне бажання рухати ногами під час відпочинку та спроб заснути. Він також відомий як хвороба Вілліса-Екбома.

Симптоми частіше виникають у вечірній час, коли тіло перебуває у стані спокою.

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Зазвичай прояви синдрому неспокійних ніг супроводжуються дискомфортними відчуттями чи пульсацією у ногах. Таке постійне бажання рухатися може заважати розслабитися або заснути.

Синдром неспокійних ніг буває двох типів:

з раннім початком

Прояви з'являються у віці до 45 років та прогресують повільно.

з пізнім початком

Симптоми виникають частіше після 45 років та розвиваються швидше.

Симптоми синдрому неспокійних ніг мають такі ознаки:

це дискомфортні відчуття в ногах, які викликають бажання поворушити ними;

відчуття погіршуються, коли ви відпочиваєте;

симптоми можуть супроводжуватися такими проявами як повзання, свербіж, біль, печіння або пульсація;

полегшення дискомфорту (принаймні тимчасове) виникає, коли ви рухаєте ногами;

спостерігається посмикування ніг ввечері та під час сну.

Ці відчуття найчастіше виникають у ногах, але вони також можуть поширюватися на руки або все тіло.

Відчуття можуть виникати з одного боку тіла, але частіше за все зачіпають обидві сторони однаково (наприклад, обидві ноги).

Симптоми синдрому неспокійних ніг можуть впливати на сон. Це може спричинити:

порушення сну , труднощі із засинанням;

бажання встати з ліжка, щоб розім'яти або поворушити ногами;

втому або денну сонливість;

зміни поведінки або настрою;

труднощі з увагою, запам'ятовуванням та концентрацією;

депресію або тривожність.

Люди з синдромом неспокійних ніг можуть мати ремісії – періоди, коли симптоми зменшуються або зникають на кілька тижнів або місяців. Зазвичай таке спостерігається на ранніх стадіях захворювання. Однак з часом симптоми все частіше з'являються знову та стають більш вираженими.

Зазвичай прояви синдрому неспокійних ніг супроводжуються дискомфортними відчуттями чи пульсацією у ногах. Towifqu/Depositphotos

Що викликає синдром неспокійних ніг

Причина синдрому неспокійних ніг може бути пов'язана з тим, як функціонують базальні ганглії – частина мозку, що відповідає за рух. Базальні ганглії використовують дофамін для регулювання рухів тіла. Якщо ця частина мозку не отримує достатньої кількості дофаміну, вона не може регулювати рухи настільки ефективно, як повинна. Це може призвести до розвитку синдрому неспокійних ніг.

Крім того, сприяти виникненню симптомів синдрому неспокійних ніг можуть:

Генетика

Людина може успадкувати синдром неспокійних ніг від когось з батьків.

Інші захворювання

Деякі стани можуть спричинити вторинний синдром неспокійних ніг, тобто розлад виникає на тлі інших захворювань. До них відносять діабет, захворювання нирок та залізодефіцитну анемію.

Ліки

Певні ліки, такі як антигістамінні препарати, антидепресанти або препарати від нудоти, можуть викликати синдром неспокійних ніг або погіршувати його симптоми.

Найчастіше синдром неспокійних ніг може розвинутися в останньому триместрі. У більшості випадків симптоми зникають після пологів.

Якщо ви вважаєте, що ліки викликають у вас симптоми синдрому неспокійних ніг – обов'язково проконсультуйтесь з лікарем щодо заміни цих медикаментів та не змінюйте лікування самостійно.

Водночас існують тригери, які можуть погіршити симптоми синдрому неспокійних ніг. До них відносяться:

Для полегшення симптомів синдрому неспокійних ніг може бути достатньо кількох змін у способі життя. konevaelvira.gmail.com/Depositphotos

Як лікувати синдром неспокійних ніг

Повністю позбутися синдрому неспокійних ніг справді можливо, проте не у всіх випадках. Водночас можна спробувати контролювати симптоми та значно покращити якість життя.

Вторинний синдром неспокійних ніг часто можна вилікувати шляхом впливу на основне захворювання. Наприклад, залізодефіцитну анемію та спричинений нею синдром неспокійних ніг можна корегувати препаратами заліза. Якщо ж синдром пов'язаний з вагітністю, він зазвичай зникає сам по собі протягом 4 тижнів після пологів.

Для полегшення симптомів синдрому неспокійних ніг може бути достатньо кількох змін у способі життя. До них відносяться:

відмова від стимуляторів у вечірній час (таких як кофеїн та алкоголь );

відмова від куріння;

регулярні щоденні фізичні вправи (проте бажано уникати вправ безпосередньо перед сном);

покращення режиму сну (варто лягати спати та вставати в один і той самий час щодня, приділяти час відпочинку перед сном).

Під час епізоду синдрому неспокійних ніг наведені нижче дії можуть допомогти полегшити симптоми:

масаж ніг;

прийняття гарячої ванни;

заняття, які відвертають увагу, наприклад, читання;

йога;

ходьба та розтяжка.

Зверніться до лікаря, якщо прояви синдрому неспокійних ніг: