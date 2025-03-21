Чому "сови" мають вищий ризик розвитку депресії, ніж "жайворонки"? Відповідь вчених

Люди, які ведуть нічний спосіб життя ("сови"), можуть мати вищий ризик розвитку депресії порівняно з "жайворонками", які прокидаються рано та активні вдень.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі PLOS One, пише Medical News Today.

У дослідженні взяли участь 546 студентів віком від 17 до 28 років, які навчаються в Університеті Суррея (Англія). Вони мали заповнити онлайн-анкету з різними питаннями про свій режим сну, вживання алкоголю, уважність, а також рівень тривожності та депресії.

Аналіз показав, що у студентів з вечірнім хронотипом ("сови") значно вищий ризик розвитку депресії порівняно з тими, хто віддає перевагу ранковому способу життя ("жайворонки").

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Хронотип людини – це її схильність до певного режиму сну та неспання. Він впливає на природний добовий ритм організму.

"Близько 50% молоді є "совами", і ризик депресії серед них вищий. Тому вивчення цього зв'язку є важливим", – зазначив Саймон Еванс, доктор філософії, викладач неврології та дослідник Школи психології Університету Суррея у Великій Британії.

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Як сон і вживання алкоголю впливають на ризик депресії?

Дослідники вважають, що підвищений ризик депресії у людей з вечірнім хронотипом, ймовірно, пов'язаний з гіршою якістю сну, більшим споживанням алкоголю та зниженою концентрацією уваги. Тобто сам по собі хронотип не викликає депресії – на це впливають інші фактори.

"Наше дослідження показує, що стратегії, спрямовані на підвищення рівня усвідомленості, як-от медитація, поліпшення якості сну і вживання меншої кількості алкоголю, позитивно вплинуть на психічне здоров'я таких людей.

Це особливо важливо з огляду на високий рівень депресії серед молоді в усьому світі", – розповів Еванс.

Науковці планують провести подальші дослідження, щоб з’ясувати, як час, проведений перед екраном, і використання цифрових технологій впливають на сон і психічне здоров'я молоді.

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Який зв’язок між психічним здоров’ям і сном?

Сон і психічне здоров'я глибоко пов'язані між собою. Зокрема проблеми зі сном можуть бути симптомом депресії або сприяти її розвитку.

Вчені вважають, що вплив на фактори ризику може стати ключем до зниження ймовірності розвитку депресії у людей з вечірнім хронотипом.

"У суспільстві із завжди увімкненими планшетами, мобільними телефонами, та соціальними мережами підлітки та молодь особливо схильні до того, щоб не спати допізна.

Тому різні техніки та медитація не лише сприяють покращенню сну та боротьбі з депресією, але й допомагають усунути інші супутні фактори ризику, які може мати людина", – пояснив Натан Керролл, головний ординатор в Медичному центрі Університету Джерсі Шор в Нью-Джерсі (США).

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