Що таке хронічна венозна недостатність – стан, який діагностували у Трампа
У президента США Дональда Трампа діагностували хронічну венозну недостатність – стан, який розвивається, коли клапани у венах ніг працюють неправильно і кров застоюється в нижніх кінцівках.
Це доволі поширений розлад серед людей похилого віку, який у тяжких випадках може призводити до ускладнень, зокрема тромбозу глибоких вен.
Що таке хронічна венозна недостатність і як її лікувати – розповідають у The Guardian і The Washington Post.
Чому виникає цей стан?
При хронічній венозній недостатності вени ніг не можуть належно транспортувати кров до серця. Це призводить до її застою в нижній частині ніг.
Окрім набряків – зазвичай у ділянці стоп і щиколоток – симптомами можуть бути біль, важкість або поколювання в ногах, а також варикозне розширення вен. У тяжких випадках можуть виникати виразки на ногах.
Подолання сили тяжіння для перекачування крові від стоп до серця – це складне завдання, особливо якщо людина довго стоїть або сидить. Тому вени ніг мають клапани, які не дозволяють крові текти у зворотному напрямку.
Пошкодження цих клапанів може призвести до розвитку ХВН. Серед факторів ризику – тромби, запалення вен (флебіт) або надмірна вага.
У деяких випадках хронічна венозна недостатність може бути ознакою серйозніших проблем зі здоров’ям, зокрема, із серцем, печінкою або нирками, зазначає судинна хірургиня і професорка хірургії Медичної школи Цукера при Університеті Гофстра Аліша Оропалло.
"Хронічна венозна недостатність сама по собі не є небезпечною, але якщо її не лікувати, це може призвести до довгострокових ускладнень – виразок або значного набрякання ніг, яке може серйозно вплинути на якість життя", – пояснює Томас Малдонадо, медичний директор Центру венозних тромбоемболічних захворювань у NYU Langone Health.
За його словами, від 10 до 30% американців упродовж життя мають "ту чи іншу форму" хронічної венозної недостатності.
Серед факторів ризику:
- генетична схильність до варикозу або ХВН;
- вік (ризик зростає з роками);
- вагітність;
- надмірна вага;
- перенесені тромбози;
- тривале стояння або сидіння.
"Найчастіше ХВН розвивається в людей, які багато часу проводять на ногах (медсестри, лікарі, вчителі) або тривалий час сидять, як-от водії автобусів.
Ці зміни зазвичай накопичуються десятиліттями. Це не відбувається за один день", – пояснює Аліша Оропалло.
Як лікувати хронічну венозну недостатність?
Експерти радять:
- носити компресійні панчохи;
- піднімати ноги;
- займатися фізичними вправами;
- схуднути (за потреби).
Якщо симптоми істотно впливають на якість життя, можливе малоінвазивне лікування – закриття пошкоджених вен, аби перенаправити потік крові в здорові судини.
Медики наголошують на важливості раннього скринінгу цього стану. Якщо людина відчуває біль, оніміння, поколювання, важкість чи втому в ногах, слід звернутися до лікаря та обговорити доцільність носіння компресійного трикотажу чи проходження венозного рефлюкс-дослідження (УЗД вен), щоб оцінити роботу клапанів.
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