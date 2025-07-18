Що таке хронічна венозна недостатність – стан, який діагностували у Трампа

Дональду Трампу діагностували хронічну венозну недостатність після того, як у нього з’явилася набряклість ніг

У президента США Дональда Трампа діагностували хронічну венозну недостатність – стан, який розвивається, коли клапани у венах ніг працюють неправильно і кров застоюється в нижніх кінцівках.

Це доволі поширений розлад серед людей похилого віку, який у тяжких випадках може призводити до ускладнень, зокрема тромбозу глибоких вен.

Що таке хронічна венозна недостатність і як її лікувати – розповідають у The Guardian і The Washington Post.

Чому виникає цей стан?

При хронічній венозній недостатності вени ніг не можуть належно транспортувати кров до серця. Це призводить до її застою в нижній частині ніг.

Окрім набряків – зазвичай у ділянці стоп і щиколоток – симптомами можуть бути біль, важкість або поколювання в ногах, а також варикозне розширення вен. У тяжких випадках можуть виникати виразки на ногах.

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Подолання сили тяжіння для перекачування крові від стоп до серця – це складне завдання, особливо якщо людина довго стоїть або сидить. Тому вени ніг мають клапани, які не дозволяють крові текти у зворотному напрямку.

Пошкодження цих клапанів може призвести до розвитку ХВН. Серед факторів ризику – тромби, запалення вен (флебіт) або надмірна вага.

У деяких випадках хронічна венозна недостатність може бути ознакою серйозніших проблем зі здоров’ям, зокрема, із серцем, печінкою або нирками, зазначає судинна хірургиня і професорка хірургії Медичної школи Цукера при Університеті Гофстра Аліша Оропалло.

"Хронічна венозна недостатність сама по собі не є небезпечною, але якщо її не лікувати, це може призвести до довгострокових ускладнень – виразок або значного набрякання ніг, яке може серйозно вплинути на якість життя", – пояснює Томас Малдонадо, медичний директор Центру венозних тромбоемболічних захворювань у NYU Langone Health.

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За його словами, від 10 до 30% американців упродовж життя мають "ту чи іншу форму" хронічної венозної недостатності.

Серед факторів ризику:

генетична схильність до варикозу або ХВН;

вік (ризик зростає з роками);

вагітність;

надмірна вага;

перенесені тромбози;

тривале стояння або сидіння.

"Найчастіше ХВН розвивається в людей, які багато часу проводять на ногах (медсестри, лікарі, вчителі) або тривалий час сидять, як-от водії автобусів.

Ці зміни зазвичай накопичуються десятиліттями. Це не відбувається за один день", – пояснює Аліша Оропалло.

Як лікувати хронічну венозну недостатність?

Експерти радять:

носити компресійні панчохи;

піднімати ноги;

займатися фізичними вправами;

схуднути (за потреби).

Якщо симптоми істотно впливають на якість життя, можливе малоінвазивне лікування – закриття пошкоджених вен, аби перенаправити потік крові в здорові судини.

Медики наголошують на важливості раннього скринінгу цього стану. Якщо людина відчуває біль, оніміння, поколювання, важкість чи втому в ногах, слід звернутися до лікаря та обговорити доцільність носіння компресійного трикотажу чи проходження венозного рефлюкс-дослідження (УЗД вен), щоб оцінити роботу клапанів.

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