Червоні, фіолетові, сині чи навіть жовті: як виникають синці та чому в них різне забарвлення

Синці виникають тоді, коли кров просочується з вен і капілярів та накопичується під шкірою.

Під час травмування кров може витікати з судин під шкіру.

При цьому виникають синці, забарвлення яких може змінюватися від фіолетового до жовтого.

Щоб дізнатися, чому в деяких людей синці з’являються частіше ніж в інших, та як змінюється їх колір – "УП. Життя" використала джерела WebMD та MedicalNewsToday.

Чому з’являються синці?

Синці виникають тоді, коли кров просочується з вен і капілярів та накопичується під шкірою. Клітини крові (а саме тромбоцити) зупиняють кровотечу, але скупчення крові під шкірою може змінювати її колір та спричиняти набряк, біль та чутливість.

У людей зі світлим відтінком шкіри синці спершу можуть бути червоними чи фіолетовими, а під час загоєння поступово набувають світло-коричневого, зеленого чи жовтого кольору. У людей із темнішим відтінком шкіри синці можуть виглядати фіолетовими, темно-коричневими або навіть чорними.

Синці можуть виникати через різні причини:

травму або фізичне ушкодження (найчастіше);

вікові зміни шкіри;

захворювання, що змінюють кількість тромбоцитів (наприклад, аутоімунні хвороби, гемофілія , лейкемія);

приймання ліків, які зменшують або запобігають згортанню крові (антикоагулянти – гепарин, варфарин; антиагреганти – клопідогрель; аспірин; стероїди).

під час нанесення татуювання – при цьому дрібні судини можуть ушкоджуватися, що призводить до невеликих синців.

У людей зі світлим відтінком шкіри синці спершу можуть бути червоними чи фіолетовими, а під час загоєння поступово набувають світло-коричневого, зеленого чи жовтого кольору. mproduction/Depositphotos

Чому в деяких людей дуже легко з’являються синці?

Є люди, які більш схильні до появи синців, ніж інші. Часте виникнення синців без очевидної причини може бути пов’язано з такими факторами:

Вік

Зі старінням шкіра стоншується, а захисний шар жиру зменшується, тому судини стають вразливішими.

Генетика

У когось від природи судини більш крихкі.

Ліки

Вживання антикоагулянтів (наприклад, варфарин, гепарин), антиагрегантів (клопідогрель, аспірин), стероїдів чи навіть деяких добавок (наприклад, риб’ячий жир) можуть підвищувати ризик появи синців.

Захворювання

Порушення згортання крові, низький рівень тромбоцитів, аутоімунні захворювання чи лейкемія також можуть спричиняти легку появу синців.

Фізичні фактори

Інтенсивні тренування, особливо силові, або випадкові удари, які ви навіть не помітили, теж можуть викликати синці.

У більшості випадків часті синці не становлять серйозної загрози. Проте якщо синці з’являються надто часто, дуже великі або болючі, чи виникають без жодної причини, варто звернутися до лікаря для перевірки згортання крові та стану судин.

Чому синці змінюють колір?

Колір синця залежить від кількох чинників: сили травми, місця її виникнення та відтінку шкіри людини.

За кольором синця можна приблизно визначити його "вік". У процесі загоєння організм розщеплює гемоглобін – сполуку, яка надає крові червоного кольору. Саме тому відтінок синця змінюється. Це природна частина відновлення.

Відтінок шкіри також впливає на те, як виглядають синці.

Типові стадії розвитку синця (на світлій шкірі):

Одразу після травми або невдовзі з’являється припухлість червоного чи фіолетового кольору. Може бути набряк і болючість.

Через кілька днів синець набуває синього або чорного відтінку.

Через 5–10 днів він може стати зеленим чи жовтим.

Через 10–14 днів синець світлішає до світло-коричневого й поступово зникає, повертаючись до природного кольору шкіри.

А от на темній шкірі почервоніння при травмі може бути непомітним, проте під шкірою відчувається болючий горбик. У процесі розвитку синець може виглядати темно-коричневим чи чорним.

Більшість синців зникають без лікування приблизно за два тижні.

Jason Hoffman

Коли варто хвилюватися через синці?

Синці зазвичай є поверхневими ушкодженнями та не потребують медичної допомоги. Однак іноді все-таки варто звернутися до лікаря.

Гематома – це велике скупчення крові, яке залишається у тканинах. Вона частіше виникає після значної травми.

Організму важче швидко та ефективно загоїти гематоми. Внаслідок цього вони залишаються того ж кольору та відчуваються твердими й болісними навіть через кілька днів.

Медична допомога може знадобитися, щоб визначити, чи потребує гематома додаткового лікування.

Коли звертатися до лікаря при появі синців?

У більшості випадків синці загоюються самостійно приблизно за 2 тижні. Проте у деяких випадках необхідно звернутися до лікаря для додаткового обстеження.

Слід проконсультуватися з лікарем, якщо:

втрачається функція суглоба або кінцівки;

синці з’являються повторно без відомої причини;

можливо, є перелом кістки;

синці на голові або шиї супроводжуються труднощами з диханням;

після травми навколо очей з’явилися симетричні синці;

людина приймає препарати, що розріджують кров, або має порушення згортання крові.

Людям, які приймають рецептурні антикоагулянти, наприклад варфарин, слід повідомити лікаря про будь-які падіння або значні травми.