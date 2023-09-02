"Угода з Богом" чи профілактика венеричних хвороб: чому (не)варто робити обрізання

"Син-підліток запитав, чому йому не робили обрізання крайньої плоті на статевому члені.

Я була дуже спантеличена таким зверненням і почала вагатися з відповіддю..."

З таким питанням звернулась читачка у рамках нашого спецпроєкту "Запитай Життя".

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В інформаційному просторі багато пишуть про процедуру обрізання та про збільшення кількості чоловіків, які її роблять. Зокрема у США близько 80% усіх чоловіків віком від 14 до 59 років скористалися такою опцією.

Багато приватних клінік запевняють про переваги процедури і безболісність самого процесу. В мережі є чимало подібних оголошень, де чоловіків практично закликають скористатися послугою, щоб подбати про власне здоров’я та красу.

"Українська правда. Життя" спробувала розібратися з питанням доцільності обрізання крайньої плоті, а також дізналась:

як обрізання впливає на здоров'я;

які переваги та ризики має операція;

кому її робити не варто;

як говорити з підлітком про обрізання.

Про це розповіли:

кандидат медичних наук, доцент, завідувач урології лікарні Святого Миколая Першого медичного об'єднання Львова Дмитро Шевчук;

педіатриня київського приватного медичного центру "Доказові" Катерина Величко;

уролог Клінічної лікарні святого Пантелеймона міста Суми Владислав Неровний;

старший науковий співробітник відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, президент Української асоціації юдаїки Віталій Черноіваненко;

дитяча сімейна психологиня, президентка Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів Катерина Гольцберг.

Що ж таке обрізання і чому його робили ще давні єгиптяни

Обрізання крайньої плоті або ж циркумцизія – операція, коли частково або ж повністю видаляють крайню плоть статевого члена у хлопчика чи чоловіка.

У першому випадку голівка статевого члена буде завжди залишатися відкритою. У другому – видаляють лише зайву частину крайньої плоті. Після операції голівка буде закритою на третину.

Історія становлення звичаю обрізання є давньою. Колись люди вірили у те, що вона позитивно впливає на здоров’я та є необхідною складовою дорослішання у чоловіків.

"Укладення угоди з Богом"

Перші згадки про обрізання є ще в писемних джерелах 3 тисячоліття до н.е.

"Припускаю, що його могли робити і набагато раніше. Люди в давнину вірили, що це – ритуал посвячення хлопчика, тобто переходу з одного стану в інший, коли юнак ставав дорослим та починав статеве життя", – розповів президент Української асоціації юдаїки Віталій Черноіваненко.

Дослідники також вважають, що обрізання в давні часи могли робити за допомогою кам’яного ножа. Тому й існує ще одна версія, що ритуал проводили за часів кам’яної доби, тобто палеоліту. А це 35 тис. років тому.

Згадки про циркумцизію є і в писаннях давньогрецького історика Геродота. Він описує звички та вподобання давні єгиптян, які одними з перших проводили процедуру.

Там йдеться про те, що вони дуже дбали про власну гігієну та доглядали за тілом: милися, голили волосся на тілі, остерігалися різних хвороб.

У деяких країнах світу циркумцизію роблять практично всім новонародженим хлопчикам. Наприклад, в Африці (в Єгипті й Ефіопії) і країнах Азії (Індії, Пакистані, Іраці й Індонезії, а також в Ізраїлі).

За словами Віталія Черноіваненка, у цих державах вірять, що це посвячення хлопчика в доросле життя або ж укладення угоди (завіту)з Богом.

"(Не)ідеальні статеві члени" або для чого роблять обрізання

Операцію може призначати лікар, якщо бачить для цього медичні показання.

Найчастіше це фімоз, тобто недуга, при якій крайня плоть статевого члена частково або повністю зростається з його головкою або ж стає рубцево-змінена. Через це її неможливо оголити.

Хвороба може бути як вродженою, так і набутою. Наприклад, при травмуванні статевого члена чи внаслідок цукрового діабету.

"У хлопчика до року – це варіант норми. Пізніше, щоб оголити головку статевого члена, рекомендую батькам делікатно оголювати її рукою при купанні", – наголошує уролог Шевчук.

Лікар Дмитро Шевчук

Також циркумцизію рекомендують при парафімозі, коли головка статевого члена затиснена кільцем крайньої плоті.

Іноді у чоловіків буває надмірна кількість самої крайньої плоті. При статевому акті вона може натирати головку члена, що викликає дискомфорт в чоловіка, тому її можуть рекомендувати обрізати.

Ще одним показом до обрізання може бути баланопостит, тобто запальне ураження головки пеніса і внутрішніх тканин крайньої плоті.

Якщо у хлопчиків є вроджені аномалії сечовипускного каналу, то обрізання може сприяти зменшенню частоти інфекційних захворювань сечовипускних шляхів.

Відсутність крайньої плоті знижує скупчення різних бактерій на голівці статевого члена і полегшує гігієнічний догляд.

За словами урологів, операція може частково знижувати ризик зараження ВІЛ, герпесу, вірусу папіломи людини.

"Тому партнерки обрізаних чоловіків мають менший ризик розвитку раку шийки матки", – каже Владислав Неровний.

Вчені США провели дослідження серед чоловіків у Європі, Азії та Латинській Америці та підтвердили, що обрізання знижує ризик зараження вірусом папіломи людини.

Як стверджують науковці, причиною є те, що внутрішня крайня плоть статевого члена має чутливу слизову оболонку, яка схильна до розривів. Тому туди легко потрапляє інфекція.

При статевому акті ця частина крайньої плоті відтягується назад і оголюється, тому стає чутливішою до передачі вірусу папіломи людини та інших інфекцій. Відповідно, якщо чоловік обрізаний, то така ймовірність зменшується, та не зникає повністю.

Вчені наголосили, що обрізання хоч і є перевагою у профілактиці зараження недугами, та не є ліками від них.

Також чоловіки можуть зробити циркумцизію за власним бажанням через переконання, що так статевий член виглядатиме естетичніше.

"На таку тенденцію може впливати порноіндустрія. У фільмах "18+" часто ідеалізують статеві органи. Тому навіть дорослі чоловіки можуть відчувати себе неповноцінними через те, що їхні статеві члени "не ідеальні", – каже педіатриня Величко.

Деякі релігії світу рекомендують робити циркумцизію через переконання, які збереглися століттями і передаються з покоління в покоління.

Обрізання роблять хлопчикам в родинах, які сповідують юдаїзм та іслам.

Cвято церемонії обрізання у таїланді. Фото: tofudevil/Depositphotos

Традиція походить від біблійних писань. Насамперед у Книзі Буття йдеться про те, що Авраам отримав припис від Бога зробити обрізання собі і всім чоловікам племені як знак союзу зі Всевишнім.

У країнах близького Сходу, Африки й Азії, де сповідують іслам, обрізання роблять юнакам у 13 років. За біблійними згадками, у такому віці його зробили старшому сину Авраама – Ісмаїлу.

Президент Української асоціації юдаїки Віталій Черноіваненко

У мусульман його називають Хітан. Здійснює його хірург або ж так званий цирюльник. У деяких країнах, наприклад, Туреччині, обрізання відбувається у присутності гостей.

На церемонію обрізання заведено дарувати хлопчику подарунки.

Процедура поширена також серед прихильників юдаїзму, тобто переважно євреїв.

"У євреїв ритуал проводять новонародженим на восьмий день їхнього життя. Це пов’язано з прямим приписом Бога в Книзі Буття робити обрізання саме на восьмий день. У цьому ж віці Авраам зробив обрізання і своєму молодшому синові Ісааку", – зазначив старший науковий співробітник відділу фонду юдаїки.

Церемонія обрізання має назву бріт міла. У перекладі з івриту – це завіт обрізання.

Ритуал супроводжують читанням молитов, пишними святкуваннями. На бріт міла запрошують друзів і рідню.

Фото ілюстроване. P Deliss/Gettyimages

Степлер, ніж чи лазер: як роблять обрізання, ризики операції та кому вона протипоказана

Операцію здебільшого виконують під загальною анестезією. В окремих випадках дорослим чоловікам можуть застосувати місцеву. Тривалість процедури становить 30-60 хв.

Обрізання можуть робити за допомогою хірургічного скальпеля. Це нині найпоширеніший метод видалення крайньої плоті.

Ще одним інструментом у хірургії є радіохвильовий ніж. Операції такого плану теж набувають популярності.

Попит при обрізанні має і лазерний метод.

"В інтернеті можна знайти багато інформації про те, що це передова технологія і найефективніший спосіб проведення операції.

За словами медиків, насправді це виключно маркетинговий хід. Загоєння ран відбувається у той самий період, що й після проведення процедури радіохвильовим ножем.

Обрізання проводять також і за допомогою спеціального медичного степлера.

Його перевагами є те, що операція проходить швидко. Реабілітаційний період триває як зазвичай.

Утім, метод може мати побічні наслідки, оскільки контури після обрізання не завжди залишаються ідеально рівними.

Найскладніші після обрізання – перші 3 дні

Наприкінці операції лікар накладає пацієнту шви, які самі розсмоктуються, тобто знімати їх пізніше не потрібно. Через кілька годин після закінчення процедури прооперованому можна йти додому. Утім, йому рекомендують з'явитися на перев'язку наступного дня.

"Повне загоєння ран триває 7-10 днів. Протягом цього періоду необхідно щоденно робити перев’язки та утриматись від фізичних навантажень. До статевого життя дорослим чоловікам можна повернутися через 3-4 тижні. Проблем з сечовипусканням, якщо операція пройшла без ускладнень, бути не повинно", – розповідає уролог Неровний.

Уролог Владислав Неровний

Упродовж реабілітаційного періоду пацієнт не має відчувати болю та дискомфорту при сечовипусканні.

"Найскладніший період реабілітації – перші три дні, поки на прооперованій ділянці статевого члена є набряк. Іноді він сходить довше. Пацієнт відчуватиме біль, поки рана загоюватиметься. З часом на прооперованій ділянці сформується рубець і дискомфорт мине", – зазначив уролог Шевчук.

У немовлят швидше відбувається процес загоєння рани, додає лікар. Утім, можливі ризики та укладення після циркумцизії нічим не відрізняються від тих, які можуть виникнути в дорослому віці.

Ускладнення при обрізанні

Попри велику різноманітність сучасного хірургічного обладнання та професійності медиків при обрізанні, як і будь-якій іншій операції, можуть виникнути ускладнення.

Нерідко вони з’являються внаслідок застосування анестезії.

"Під час використання загального знеболення медики обмежують ризики виникнення гематом, кровотеч і поганого загоєння прооперованої ділянки.

При місцевому – є ризики травмування поверхневих судин під час введення знеболювання. Також є загроза виникнення тривалих гематом на шкірі і довгого загоєння післяопераційних ран", – каже уролог Шевчук

Ще один потенційний ризик – надмірне видалення крайньої плоті.

"У такому випадку в статево зрілого чоловіка під час ерекції виникатиме перетягнення шкіри, що приносить дискомфорт. Крайня плоть також може набрякати під час статевого акту. Це приноситиме болючі відчуття", – наголосив лікар.

Як і при будь-якій іншій операції, у пацієнта може початися кровотеча.

Після операції іноді виникають гематоми, з’являється тривале загоєння чи інфікування ран.

Також медики можуть пошкодити голівку статевого члена або ж уретру, тобто канал, по якому відходить сеча.

Ще один потенційний ризик – звуження сечовипускного каналу.

У таких випадках пацієнти потребуватимуть подальшого лікування.

Також після видалення крайньої плоті може зменшуватися чутливість голівки пеніса, тому іноді прооперовані чоловіки відчувають менше задоволення від статевого акту.

Під час мастурбації потрібно буде використовувати лубрикант, оскільки природна змазка через відсутність крайньої плоті не виділятиметься.

Хоч рідко, але післяопераційні ускладнення бувають дуже серйозними.

"Бачив на своїй практиці приклад, коли внаслідок ритуального обрізання (з релігійних міркувань – ред.)виникло важке ускладнення. Тому тут дуже важливо серйозно підійти до свого рішення перед тим як наважитися на процедуру", – додав Шевчук.

Чому робити обрізання можна не всім чоловікам

Є чоловіки, яким медики не рекомендують робити циркумцизію.

Це вроджені чи набуті аномалії розвитку статевого члена.

Зокрема, мікропеніс – коли статевий член у витягнутому стані або в стані ерекції має розмір менше ніж два сантиметри.

Або ж прихований статевий член, при якому пеніс має звичний розмір, але прихований в тканинах мошонки чи підшкірно-жировій клітковині при ожирінні.

Крайня плоть у таких випадках, може використовуватися як матеріал для пластичної операції при необхідності, тому видаляти її у чоловіків з такими діагнозами не рекомендовано.

Робити обрізання небажано чоловікам з надмірною вагою.

Ожиріння може спричинити труднощі при оперуванні, тому до процедури медики рекомендують або ж позбавитися зайвої ваги або ж зробити ліпосакцію.

Проводити циркумцизію також не можна при різних захворюваннях:

неконтрольованому цукровому діабеті, оскільки порушене згортанням крові;

цукровому діабеті, оскільки порушене згортанням крові; інфекційних хворобах та захворюваннях сечостатевої системи, які супроводжуються патологічними виділеннями з уретри;

хворобах зовнішніх статевих шляхів (генітальний герпес, хламідіоз і т.д.).

При цих недугах потенційні ризики перевищують переваги.

Як говорити з підлітком про обрізання

За словами медиків, у їхній практиці почастішали випадки підліткових звернень щодо обрізання крайньої плоті. Оскільки хлопці вважають це гігієнічнішим, кориснішим для здоров’я та естетичнішим.

"Підлітки зараз дуже розвинені в інформаційному плані. Тому якщо ваш неповнолітній син виявить подібне бажання, рекомендую реагувати спокійно. Для початку можна поговорити чи знає хлопець, що являє собою операція, як вона проходить та які бувають після нею ускладнення", – каже педіатриня Величко.

Лікарка в подібних випадках також радить батькам пошукати компетентного уролога, який розповість вашому сину про переваги та недоліки операцію чи огляне при потребі.

Педіатриня Катерина Величко

Психологиня Катерина Гольцберг каже, що з дитиною варто поговорити про причину виникнення такого бажання та дізнатися чи це авторитетне джерело?

Батькам вважливо не нашкодити дитині та, якщо їхня точка зору відрізняється, старатися не нав’язувати її, щоб не зіпсувати стосунки з синами.

На думку психологині, подібне бажання підлітка є цілком нормальним.

"Я довго працювала в єврейській школі, там обрізання проводять практично всім хлопчикам. Таке бажання дитини вважаю цілком нормальним.

Якщо ж батьки хвилюються, що у сина з’явилась така думка, то їм самим рекомендую проконсультуватися з психологом на цю тему. Вони можуть не пережити сепарацію з дитиною, тому це й буде їх тривожити", – додала Гольцберг.

Психологиня рекомендує батькам не забувати займатися з дітьми статевим вихованням. Як варіант, пропонувати читати фахову літературу.

Тетяна Денисенко, "УП.Життя"

Фото обкладинки: Lenets_Tatsiana/Depositphotos









