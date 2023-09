"Угода з Богом" чи профілактика венеричних хвороб: чому (не)варто робити обрізання

"Син-підліток запитав, чому йому не робили обрізання крайньої плоті на статевому члені.

Я була дуже спантеличена таким зверненням і почала вагатися з відповіддю..."

З таким питанням звернулась читачка у рамках нашого спецпроєкту "Запитай Життя".

В інформаційному просторі багато пишуть про процедуру обрізання та про збільшення кількості чоловіків, які її роблять. Зокрема у США близько 80% усіх чоловіків віком від 14 до 59 років скористалися такою опцією.

Багато приватних клінік запевняють про переваги процедури і безболісність самого процесу. В мережі є чимало подібних оголошень, де чоловіків практично закликають скористатися послугою, щоб подбати про власне здоров’я та красу.

"Українська правда. Життя" спробувала розібратися з питанням доцільності обрізання крайньої плоті, а також дізналась:

Про це розповіли:

