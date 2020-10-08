Наступник Патона: обрали голову НАН України

Президентом Національної академії наук України став директор Інституту теоретичної фізики академік Анатолій Загородній.
Про це повідомляє пресслужба НАН.
"За" проголосували 426 виборців.
Анатолій Загородній є фізиком-теоретиком. Раніше він був віце-президентом НАН України.
Він був наймолодшим із претендентів на посаду очільника НАН України.
|Анатолій Загородній, Фото: НАН України
Кандидатів на виборах було четверо:
- науковець у галузі фізики, хімії, біології, технології води, хімічної кінетики Владислав Гончарук (79 років);
- академік-секретар Відділення біохімії, фізіології, і молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко (78 років);
- науковець у галузі матеріалознавства, доктор фізмат-наук Володимир Семиноженко (70 років);
- директор Інституту теоретичної фізики НАНУ Анатолій Загородній (69 років);
Співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко повідомив, скільки голосів отримав кожен кандидат:
- Владислав Гончарук – 3
- Анатолій Загородній – 426
- Сергій Комісаренко – 68
- Володимир Семиноженко – 130
- Проти всіх – 2
- Недійсні – 5
Нагадаємо, що у березні стало відомо, що 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.
Вибори мали відбутися у квітні, але 19 серпня Патон помер. Він очолював НАН з 1962 року. Востаннє Бориса Патона обирали президентом НАНУ у 2015 році.
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