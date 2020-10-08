Наступник Патона: обрали голову НАН України

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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8 жовтня 2020

Президентом Національної академії наук України став директор Інституту теоретичної фізики академік Анатолій Загородній.

Про це повідомляє пресслужба НАН.

а" проголосували 426 виборців.

Анатолій Загородній є фізиком-теоретиком. Раніше він був віце-президентом НАН України.

Він був наймолодшим із претендентів на посаду очільника НАН України.

Анатолій Загородній, Фото: НАН України

Кандидатів на виборах було четверо:

Співробітник Інституту фізики НАН України​ Антон Сененко повідомив, скільки голосів отримав кожен кандидат:

  • Владислав Гончарук – 3
  • Анатолій Загородній – 426
  • Сергій Комісаренко – 68
  • Володимир Семиноженко – 130
  • Проти всіх – 2
  • Недійсні – 5

Нагадаємо, що у березні стало відомо, що 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.

Вибори мали відбутися у квітні, але 19 серпня Патон помер. Він очолював НАН з 1962 року. Востаннє Бориса Патона обирали президентом НАНУ у 2015 році. 

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