Наступник Патона: обрали голову НАН України

Президентом Національної академії наук України став директор Інституту теоретичної фізики академік Анатолій Загородній.

Про це повідомляє пресслужба НАН.

"За" проголосували 426 виборців.

Анатолій Загородній є фізиком-теоретиком. Раніше він був віце-президентом НАН України.

Він був наймолодшим із претендентів на посаду очільника НАН України.

Анатолій Загородній, Фото: НАН України

Кандидатів на виборах було четверо:

науковець у галузі фізики, хімії, біології, технології води, хімічної кінетики Владислав Гончарук (79 років);

академік-секретар Відділення біохімії, фізіології, і молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко (78 років);

науковець у галузі матеріалознавства, доктор фізмат-наук Володимир Семиноженко (70 років);

директор Інституту теоретичної фізики НАНУ Анатолій Загородній (69 років);

Співробітник Інституту фізики НАН України​ Антон Сененко повідомив, скільки голосів отримав кожен кандидат:

Владислав Гончарук – 3

Анатолій Загородній – 426

Сергій Комісаренко – 68

Володимир Семиноженко – 130

Проти всіх – 2

Недійсні – 5

Нагадаємо, що у березні стало відомо, що 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.

Вибори мали відбутися у квітні, але 19 серпня Патон помер. Він очолював НАН з 1962 року. Востаннє Бориса Патона обирали президентом НАНУ у 2015 році.

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