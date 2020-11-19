Майбутнє цілого покоління під загрозою. ЮНІСЕФ попереджає про наслідки пандемії COVID-19

На піку закриття шкіл у зв’язку із пандемією COVID-19 постраждали майже 90% учнів у всьому світі.

З них понад 111 млн — у найменш розвинених країнах.

Про це йдеться у звіті ЮНІСЕФ, що є у розпорядженні "Української правди. Життя". Він аналізує дані станом на 3 листопада.

Майже 70% послуг, скерованих на захист психічного здоров’я дітей і підлітків, надають на неналежному рівні.

Оскільки більшість психічних захворювань проявляються та прогресують саме в підлітковому віці, молоді люди перебувають в зоні особливого ризику.

Фото: altanaka/Depositphotos

Окрім обмеженого доступу до пакету базових послуг, молодь також відчуває негативний вплив у вигляді соціальної ізоляції з мінімальними можливостями спілкування і взаємодії з однолітками через закриття шкіл, скасування культурно-масових заходів чи перенесення іспитів.

Приблизно у третині проаналізованих країн спостерігалося зниження принаймні на 10% кількості звернень за такими медичними послугами, як планові щеплення, амбулаторна допомога у зв’язку з дитячими інфекційними захворюваннями та охорона здоров’я матері.

Основна причина – побоювання інфікуватися COVID-19.

Водночас, у доповіді йдеться і про більш тривожні обставини.

Протягом найближчих 12 місяців через серйозні перебої в наданні послуг та збільшення недоїдання може статися 2 мільйони додаткових випадків смерті дітей та 200 тисяч додаткових мертвонароджень.

Ще 6-7 мільйонів дітей у віці до 5 років у 2020 році страждатимуть від втрати ваги або гострого недоїдання, що зросте на 14%.

Це може зумовити більше 10 тисяч додаткових випадків смерті дітей щомісяця – переважно в країнах Африки на південь від Сахари та Південної Азії.

Кількість дітей, які потерпають від різних форм бідності (без доступу до освіти, охорони здоров’я, житла, харчування, санітарії та води) зросла на 15%, або на 150 мільйонів дітей станом на середину 2020 року.

Занепокоєння викликає і погіршення економічної ситуації.

"Незалежно від того, де ми живемо, пандемія впливає на нас. І діти ще ніколи не перебували в такій широкій зоні ризику. Але це ще не все.

Мірою розгортання світової економічної кризи ситуація лише погіршуватиметься.

Оскільки всі країни сьогодні вимушені протидіяти економічним наслідкам пандемії, її впливу на бюджетну політику й фінансову стабільність окремих домогосподарств, ризики для дітей дедалі більше зростають", – зазначає виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

За її словами, йдеться не про повернення до тих умов, які були раніше – діти ніколи не сприймуть повернення до "нормального" стану після пандемії, оскільки те, що ми визначаємо як "нормальне", ніколи таким не було.

"Наш вектор постпандемійного відновлення повинен відповідати масштабам цього моменту: для відбудови світу таким, у якому наші діти зростатимуть щасливими та здоровими, потрібно долати наявні відмінності і працювати разом, залучаючи всі покоління", – вважає Генрієтта Фор.

Також в ЮНІСЕФ звертають увагу на те, що кожен 9-й інфікований COVID-19 у світі – це дитина або підліток.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, у школах хворіють менше 1% учнів, персоналу та вчителів.

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