Розробник української вакцини від коронавірусу вакцинувався в США

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
1395
12 січня 2021

Михайло Фаворов отримав щеплення вакциною Moderna. 

Президент компанії DiaPrep System Inс Михайло Фаворов зробив щеплення вакциною Moderna в США, де проживає з родиною. 

Його компанія та українські вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН розробляють українську вакцину від коронавірусу, виробництво якої повністю фінансуватиме держава. 

За словами Максима Степанова, на це планується витратити приблизно 100-150 млн грн. 

Про щеплення розповів сам Фаворов: "Сьогодні вранці вакцинувався Moderna. Дочка записала мене на щеплення, що я сам не міг зробити тому, що всі телефони зайняті, а сайти падали вже в четвер, від перевантаження. Але Олені це вдалося!". 

 Фото: Михайло Фаворов facebook

Михайло Фаворов розповів, що вакцинація відбувається на парковці, не виходячи з машини. 

"Величезна порожня парковка обладнана під три колони автомобілів. На ній три пункти зупинки. 

На першій перевірка даних, на другій відповіді на питання і підписання згоди і власне на третій вакцинація.  

Уколи роблять медсестри, регулюють потоки солдати.

Він каже, що за 30 хвилин через систему вакцинації пройшло 100 осіб. 

Вас також може зацікавити:

Чому Україна не зможе розробити власну вакцину від COVID-19. Пояснення українського науковця

Ляшко розповів, як Україна отримає вакцину проти COVID-19 та хто буде вакцинуватися в пріоритеті

Україна має можливість запустити власне виробництво вакцин – Степанов

Здорові молоді люди, ймовірно, не отримають вакцину від COVID-19 до 2022 року – ВООЗ

Тодуров заявив, що в Україні вже є російська вакцина від COVID-19. МОЗ це заперечує

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 49
Суспільство

Королівські Лазенки у Варшаві

PROMOTED
 1162
Суспільство

"Женские улицы Крыма": история Фатмы Исмаиловой, у которой ФСБ отняла мужа, отца и брата

Лутфие Зудиева
 652
Від можливостей до змін

Протистояти викликам і створювати нове: українки проти пандемії

СПЕЦПРОЄКТ