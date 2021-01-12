Розробник української вакцини від коронавірусу вакцинувався в США

Михайло Фаворов отримав щеплення вакциною Moderna.

Президент компанії DiaPrep System Inс Михайло Фаворов зробив щеплення вакциною Moderna в США, де проживає з родиною.

Його компанія та українські вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН розробляють українську вакцину від коронавірусу, виробництво якої повністю фінансуватиме держава.

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За словами Максима Степанова, на це планується витратити приблизно 100-150 млн грн.

Про щеплення розповів сам Фаворов: "Сьогодні вранці вакцинувався Moderna. Дочка записала мене на щеплення, що я сам не міг зробити тому, що всі телефони зайняті, а сайти падали вже в четвер, від перевантаження. Але Олені це вдалося!".

Фото: Михайло Фаворов facebook

Михайло Фаворов розповів, що вакцинація відбувається на парковці, не виходячи з машини.

"Величезна порожня парковка обладнана під три колони автомобілів. На ній три пункти зупинки.

На першій – перевірка даних, на другій – відповіді на питання і підписання згоди і власне на третій вакцинація.

Уколи роблять медсестри, регулюють потоки солдати.

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Він каже, що за 30 хвилин через систему вакцинації пройшло 100 осіб.

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