Чим, крім грошей, можна допомогти онкохворим дітям. 6 ініціатив

У 2020 році близько тисячі дітей в Україні стали онкохворими.

Щодня три мами дізнаються, що у їхньої дитини рак.

Численні пости у соціальних мережах з реквізитами банківських рахунків на збір коштів для лікування та скриньки в магазинах з фотографіями дітей, мабуть, неодноразово бачив кожен. І, мабуть, кожен волів би цього не бачити.

Та чи лише фінансової допомоги потребують онкохворі? Відповідь – ні!

"Українська правда. Життя" розпитала у благодійних фондів, які опікуються дітками, хворими на рак, як, окрім грошей, ще можна допомогти.

Тут шість ініціатив (перші три покривають всю Україну, ще три – тільки столицю) до яких ви можете долучитись і навіть врятувати чиєсь маленьке життя.

Поділіться волоссям для створення перук

Одним з побічних ефектів хіміотерапії є випадіння волосся.

Зачасту це викликає психологічний дискомфорт, зокрема незручність вийти "на люди".

Популярними способами пристосування є носіння головного убору, перуки або шиньйону, останні можна купити з синтетичного чи справжнього волосся.

Соціальна ініціатива "Hair for Share" займається виготовленням перук для онкохворих діток, які втратили власне волосся внаслідок хіміотерапії.

Для маленьких пацієнтів зазвичай підходять перуки лише з натурального волосся, оскільки синтетичні матеріали можуть викликати алергічну реакцію.

Організатори ініціативи зазначають, що в середньому, щоб виготовити одну перуку, потрібно обстригти волосся 3-4 дівчатам чи хлопцям.

Допомогти може кожен охочий, незалежно від гендеру та віку.

До проєкту долучилися перукарні, які пропонують безкоштовні стрижки для донорів волосся.

Скористатися послугою ви можете у Львові, Києві, Харкові, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Луцьку та Новоград-Волинському (Житомирщина).

За деталями звертайтеся на Facebook-сторінку ініціативи.

Також ви можете обрізати волосся самостійно чи у будь-якому іншому закладі та передати організаторам.

✂️ Як обстригати волосся для перуки. Інструкція ✂️ Перед зрізом необхідно помити і гарно висушити волосся.

Розділити волосся на максимальну кількість хвостиків і обрізати.

Довжина волосся, яка підходить під виготовлення перуки від 35 см .

Опишіть своє волосся на аркуші паперу, зазначивши чи фарбували ви його (вкажіть назву бренду фарби та колір, про хну теж напишіть), чи, наприклад, воно кучеряве від природи.

Кожний хвостик загорніть в окремий аркуш паперу, так щоб волосся не заплуталося.

Підходять також хвостики, старі шиньйони та перуки "з шафи", але не старші ніж 5 років , адже ті, які лежать довше мають специфічний запах, який важко вивести.

Як ще можна допомогти проєкту:

🤜 Нині "Hair for Share" активно шукають людей, які готові писати тексти про проєкт на постійній основі.

🤜 Ініціатива приймає пластмасові голови для перук та сіточки для волосся.

🤜 Якщо ви у Львові, можете допомагати сортувати донорське волосся.

🤜 Станьте соціальним агентом та розкажіть про акцію у соцмережах з хештегом #HairForShare.

Стати донором кісткового мозку

Багато захворювань крові можна вилікувати за допомогою трансплантації кісткового мозку.

Це медична процедура, без хірургічного втручання, під час якої хворій людині вводять спеціально оброблені стовбурові клітини, які володіють важливою унікальною властивістю – відновлювати нормальне кровотворення у хворих.

Лише 25% хворих можуть мати родинного донора. Для інших необхідно знайти неродинного у спеціальних реєстрах.

В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора лише у 2020 році, до того хворому потрібно було шукати можливостей за кордоном.

Благодійний фонд "Український реєстр донорів кісткового мозку" створений для допомоги у пошуку неродинного донора пацієнтам з лейкемією та іншими важкими захворюваннями крові, які потребують трансплантації кісткового мозку.

Донором може стати будь-яка здорова людина віком від 18 до 35 років.

Якщо ж у вас є хронічна хвороба, або будь-яке інше важке захворювання чи ви регулярно приймаєте ліки – вам потрібно це обговорити з працівниками реєстру.

Щоб зареєструватися потенційним донором, необхідно пройти реєстрацію.

Опісля вам поштою відправлять тест-набір з спеціальними палочками, якими необхідно взяти мазки із внутрішньої поверхні щоки.

Чим розгалуженіше буде база потенційних донорів, тим більше шансів у онкохворої дитини на пересадку кісткового мозку з найбільшою сумісністю.

Як ще можна допомогти фонду:

🤜 розповсюджувати інформацію про донорство кісткового мозку серед свого кола знайомих;

🤜 організувати презентацію про донацію стовбурових гемопоетичних клітин у себе на робочому чи навчальному місці;

🤜 організувати презентацію роботи реєстру задля залучення інформаційної та фінансової підтримки у своєму місті.

Допомогти як підприємець, підпримство, організація:

🤜 фонд у пошуках дизайнера, веб-дизайнера, фотографа, команди для створення відеопродукції тощо;

🤜 продукцією, яку виробляє ваше підприємство – фонд витрачає багато коштів на конверти та поліграфію, маркетингову продукцію;

🤜 ви можете запросити фонд для організації лекції вашим працівникам.

Стати донором крові

При лікуванні онкозахворювань донорська кров є важливим компонентом.

Під час карантину потреба в донорах крові особливо загострилась. У квітні в київському центрі крові втричі зменшилася кількість донорів, а у львівському – вдесятеро.

У Центрі громадського здоров’я зазначають, що онкохвора дитина потребує близько 40 донорів крові протягом всього лікування.

Донорами можуть бути чоловіки та жінки, віком від 18 до 50 років, які є громадянами України та не мають протипоказань до донорства

Стати донорами крові можуть чоловіки та жінки, віком від 18 до 50 років

В Києві здати кров для онкохворих дітей можна в Центрі служби крові НДСЛ "Охматдит".

У Львові збором крові для онкохворих дітей займається благодійний фонд "Із янголом на плечі".

Дізнатися, де і кому потрібна кров в інших містах, можна на сайті donor.ua.

Окрім звичної червоної крові, є потреба в окремих її компонентах, зокрема у плазмі та тромбоцитах.

У більшості медзакладів, де можна здати кров, тромбоцити приймають лише у чоловіків віком від 18 до 45 років.

Координаторка донорів у фонду "Із янголом на плечі" Христина Коцюба розповідає, що здача тромбоконцентрату відрізняється від звичного донорства крові:

"Донора тромбоконцентрату шукають цільово для окремої людини, компонент зберігається лише до 4 годин.

Спочатку донору проводять обстеження, якщо результати аналізів добрі, наступного дня можна йти на здачу".

У світі донорів тромбоцитів називають gold blooded people, мовляв цінність їхньої допомоги вище золота – ці клітини неможливо заготовити про запас.

Волонтерити в лікарні

Благодійний фонд "Таблеточки" з 2011 року щоденно допомагає українським родинам перемагати рак, а лікарям – рятувати життя онкохворих дітей.

Фонд пропонує різні напрямки волонтерства:

🙌 Стати лікарняним волонтером – проводити з дітьми творчі заняття, гратися, спілкуватися, наскільки наразі дозволяють карантинні обмеження.

🙌 Стати лікарняним клоуном – розважати дітей в онковідділеннях, допомагати їм впоратися з негативними емоціями, підтримувати, супроводжувати на процедури.

Саме клоун, а не батьки чи лікарі, можуть вмовити дитину прийняти ліки або розповісти про свої переживання.

🙌 Вітати дітей з Днем народження або іншими святами. Мрії дітей регулярно публікуються в Instagram фонду.

🙌 Наповнювати коробочку хоробрості – купувати маленькі іграшки та інші дрібнички, які вміщуються в дитячу долоньку.

В онковідділеннях стоять спеціальні коробочки, з яких дитина після кожної болісної процедури витягує собі подарунок в нагороду за мужність.

🙌 Поповнити запаси матеріалів для творчості. Олівці, фарби, папір, набори для творчості, пластилін, настільні ігри, книги, розмальовки урізноманітнять дозвілля дітей, які проводять в онковідділенні кілька місяців.

Дізнатися про актуальні потреби дітей можна, написавши фонду в Instagram або Facebook.

Також у соціальних мережах фонд публікує прохання про наповнення коробочок хоробрості.

Щоб стати лікарняним волонтером заповніть анкету.

Поділитися житлом

В Національний інститут раку в Києві приїжджають на консультацію діти з усієї України.

Сімейні кімнати, наявні при відділенні, можуть розмістити обмежену кількість осіб. Тому фонд допомоги онкохворим дітям "КРАБ" шукає волонтерів, які проживають в Голосіївському районі столиці та можуть надати на декілька ночей притулок сім'ї, яка цього потребує.

Через карантинні обмеження потреби фонду часто змінюються, тож, якщо ви маєте бажання допомагати онкохворим дітям при Національному інституті раку, напишіть на пошту фонду larisafondkrab@gmail.com і вас внесуть в реєстр волонтерів і в разі потреби звертатимуться.

Допомогти на "Дачі"

Центр для дітей "Дача" – це місце де онкохворі діти можуть безкоштовно проживати разом зі своїми сім’ями.

Зараз у зв’язку з пандемією центр обмежує активності з онкохворими дітьми, та приймає набори для творчості, новий одяг та іграшки для дітей.

А також запрошує фотографів та юристів до співпраці.

На території "Дачі" є невеличкий сад, який потребує упорядкування – потрібно прибрати, підстригти кущі та зрізати дерева.

"Дача" є одним з напрямків роботи благодійного фонду "Запорука", який організовує проєкти для онкохворих дітей і потребує різного роду допомогти.

Щоб стати волонтером – заповніть анкету.

Тетяна Пляцок, УП

Титульна світлина Ugreen/Depositphotos

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