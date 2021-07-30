У МОН розповіли, скільки студентів навчатиметься на бюджеті в приватних вишах

У 2021 році 43 вступники зможуть навчатися за кошти державного бюджету у приватних закладах вищої освіти
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.
Нагадаємо, що цьогоріч приватні коледжі та виші вперше зможуть навчати молодших бакалаврів та бакалаврів за державним замовленням.
Вступники зможуть навчатися на бюджеті у таких приватних вишах:
- Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса) – 21 місце;
- Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ) – 14 місць;
- Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука" (м. Рівне) – 5 місць;
- Західнодонбаський інститут ПрАТ "ВНЗ Міжнародна академія управління персоналом" (м. Павлоград, Дніпропетровської обл.) – 2 місця;
- Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" (м. Буча, Київська обл.) – 1 місце.
|Фото vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos
Серед спеціальностей найбільше місць отримали: "Інженерія програмного забезпечення", "Біотехнологія та біоінженерія", "Стоматологія", "Медицина" та "Медсестринство" (5 місць – кожна).
А також:
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"Початкова освіта" – 3 місця;
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"Комп’ютерна інженерія" – 3 місця;
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"Менеджмент" – 2 місця;Реклама:
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"Біологія" – 2 місця;
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"Хімічні технології та інженерія" – 2 місця;
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"Філологія (англійська мова)" – 1 місце;
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"Економіка" – 1 місце;
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"Психологія" – 1 місце;
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"Фармація, промислова фармація" – 1 місце;
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"Фізична терапія, ерготерапія" – 1 місце;
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"Туризм" – 1 місце.
"Для того, щоб державні та приватні заклади освіти отримали рівні права, ми продовжуємо застосовувати прозорий механізм розподілу державного замовлення.
Основний принцип, який ми запроваджуємо, – це "бюджетні місця йдуть за кращими вступниками", а також формульний розподіл державного замовлення, щоб кожен студент мав змогу навчатися в омріяному закладі вищої освіти", – пояснив очільник МОН Сергій Шкарлет.
Нагадаємо, що у МОН розповіли, скільки вступників загалом цьогоріч потрапили на бюджет і що робити далі.
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