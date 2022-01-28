Українець віком 15+ випиває щонайменше 8,6 літрів алкоголю за рік. Статистика ВООЗ

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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28 січня 2022

В Україні людина, старша за 15 років, у середньому випиває 8,6 літрів алкоголю щорічно.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє Рахункова палата.

Однак Україна виявилася не найбільш питущою державою, коментують в установі.

Серед 39 європейських країн, які досліджувалися, Україна посіла 35 місце за обсягами вживання алкоголю.

 Фото: serrnovik/Depositphotos

Водночас невраховане споживання нелегально виробленого та ввезеного алкоголю може суттєво занижувати ці показники.

Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту спиртного в Україну. 

Його частка може становити від третини до 50% вжитої кількості алкоголю, залежно від виду продукції.

Нагадаємо, раніше соціологи розповідали, що у 2021 році вживання алкоголю майже не викликало в українців позитивних емоцій та задоволення.

Також у 2020 році українці рідше помирали від "паленого" алкоголю та отруєння спиртним, ніж раніше.

Зокрема, тоді від алкоголю померли 2,5 тисяч людей, а у 2005 році – понад 10 тисяч.

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