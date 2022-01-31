Невакцинованих медиків та комунальників з 31 січня відсторонятимуть від роботи

Медиків, комунальників та місцевих чиновників, які не отримали хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, відсьогодні не допускатимуть до роботи.

Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я № 2664 набув чинності 31 січня 2022 року.

Згідно з наказом, розширили список людей, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

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Зокрема, це працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Фото: baranq/Depositphotos

"Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", – повідомляють у МОЗ.

Ця вимога не стосується людей з абсолютними протипоказання до щеплень проти COVID-19, які мають підтверджуючий медичний висновок.

Нагадаємо, в Україні з грудня 2021 року щеплення проти COVID-19 є обов’язковими для:

працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів освіти всіх рівнів та форм власності, підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

За словами міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, дві дози вакцини проти COVID-19 отримали понад 1,1 млн освітян (92,8%), а принаймні одне щеплення зробили 97%.

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