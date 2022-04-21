В УГКЦ спробували пояснити позицію Папи Римського щодо війни в Україні

Пасхальна акція Ватикану, за участю українки та росіянки, готувалася ще до нападу Путіна на Україну.

Про це заявив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук в інтерв’ю "НВ".

"Ми почали інтенсивно спілкуватися весь минулий тиждень з різними ватиканськими структурами.

Виявилось, що такого типу заходи готуються дуже заздалегідь. Цей текст Хресної дороги і задумка були приготовлені і написані ще до початку російсько-української війни", – розповів він.

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Очільник УГКЦ каже, що напередодні Хресної ходи велися перемовини з Ватиканом, однак сцена з участю українки та росіянки, які несли хрест, так і залишилася.

"Можливо, це вже до кінця не можна було відкликати, бо вже було проголошено, і було намагання [суспільством] побачити, хто є одна жінка, а хто є друга.

Я думаю, що реакція українського суспільства чітко і ясно дала зрозуміти, що вони не можуть представляти весь народ і державу.

Їхня приватна особиста дружба не може ставати символом уявної, бажаної дружби між народами", – говорить Блаженніший.

Втім, Святослав Шевчук вбачає в риториці Папа Римського Франциска "еволюцію в бік України".

"Наприклад, Росія говорить, що немає війни. За це слово можуть когось вже до тюрми посадити в Росії.

А Папа сказав: немає спецоперації, є безумна війна, яка є поразкою людства, є безумством. Він навіть вжив слово "святотатська" війна", – каже очільник УГКЦ.

Святослав Шевчук також нагадав, що Папа Римський говорить про жертву українців, яких несправедливо атакували, показує особисті жести і симпатії.

"Пам’ятаєте, які він підняв прапор із Бучі, поцілував його і закликав до неустанної молитви за Україну?" – запитує глава греко-католиків.

За словами Блаженнішого, Ватикан намагається бути над сторонами конфлікту, щоб потім стати посередником.

"І це сьогодні дуже часто використовується для того, щоб рятувати життя українців.

Зокрема, йдеться про прохання організовувати зелені коридори. Тепер є таке прохання про порятунок Маріуполя", – зазначив Святослав Шевчук.

Він також впевнений, що візит Папи в Україну був би дуже корисний.

"Візит Папи до України був би знаком колосальної, по-перше, уваги цілого світу.

По-друге, підтримки і солідарності.

Папа тоді би став остаточно на сторону України. Навіть без слів і декларацій.

Ви знаєте, часами цей Папа не дуже вправно висловлюється. Бо він не є тим, хто багато говорить. Він робить це жестами. Це є його спосіб комунікації, спосіб висловлювати думки, ставлення", – розповів очільник УГКЦ.

Нагадаємо, Святослав Шевчук назвав дві умови, при яких ймовірне примирення з Росією.

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