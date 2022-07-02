Окупанти поширюють пропагандистський ролик з "випускного балу" у Маріуполі. ВІДЕО

Росіяни продовжують знімати і поширювати пропагандистські відео "визволених" українців у Маріуполі.

Радник мера міста Петро Андрющенко опублікував ролик з нібито випускного балу в одній зі шкіл.

"Так виглядає вкрадене росіянами головне свято випускників 2022 року. Замість балу – масовка для пропаганди.

Одночасно можна побачити всю брехливість пропаганди про тисячі учнів. Про підтримку режиму батьками. Колаборантів та росіян на івенті більше за людей", – наголошує Андрющенко.

На пропагандистському відео можна побачити не більше двох десятків нібито "щасливих випускників", їхніх батьків та вчителів. З оформленням актового залу особливо не переймалися: на сірому фоні зліва причепили російський прапор, справа – "ДНРівський" триколор.

Пропагандистські російські ЗМІ та канали у соцмережах вже почали поширювати ролик, описуючи дійство словами "праздник со слезами на глазах". Щоправда, видають його за "перемогу" у той час, коли українці живуть у місті, вщент розбитому росіянами.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя повідомляв, що через нестачу питної води українці перебувають на межі виживання. Щодня 10-15 містян скаржаться на симптоми холери та дизентерії, а ситуація з ліками – критична.

Тяжко доводиться і хворим на цукровий діабет, адже інсуліну не вистачає, а той, що є – низької якості. Через це до п'яти хворим щодня ампутують кінцівки. І це лише частина проблем у Маріуполі, до яких призвели дії "визволителів".