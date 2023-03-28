НМТ-2023: вступники можуть скласти демонстраційний тест з хімії

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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28 березня 2023

Майбутні абітурієнти, які планують у 2023 році складати національний мультипредметний тест, мають можливість пройти пробний варіант з хімії.

Учасникам, які планують його виконувати, варто пам’ятати про те, що інтерфейс демонстраційного тесту відрізняється від реального, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Проте структура, типи завдань та тривалість їх виконання  будуть аналогічними.

"Тест із хімії налічує 30 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (22 завдання), на встановлення відповідності (логічні пари) (2 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань)", – повідомляють в УЦОЯО.

 Фото: kwanchaidp/Depositphotos

Як під час демонстраційного варіанту, так і на реальному тестуванні можна буде вибирати послідовність виконання завдань. 

Також за потреби буде можливість повертатися до того чи іншого завдання та змінювати варіант відповіді. Після завершення роботи майбутні вступники отримають результат.

"Також під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами. це Періодична система хімічних елементів (короткою і довгою формами), таблицями "Розчинність основ, кислот,  амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20–25 ℃", "Ряд активності металів", –  пишуть в УЦОЯО.

Вони назначають, якщо в охочих пройти тест буде повільний інтернет або не буде можливості працювати протягом години за гаджетами, то необхідно завантажити файл із  демонстраційним варіантом тесту з хімії на свій пристрій, виконати завдання і звірити відповіді з правильними. 

Нагадаємо, майбутні здобувачі освіти мають можливість скласти  пробний тест НМТ з фізики, української мови,  математики, історії України та англійської мови.

Читайте також: УЦОЯО затвердив завдання, які будуть на НМТ-2023


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