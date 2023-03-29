НМТ-2023: доступний пробний тест з німецької мови

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти представили пробну версію тестування з німецької мови.
У ньому є 32 завдання, йдеться на сайті.
На виконання завдання відводиться 60 хвилин.
Цього року у тесті з німецької не буде питань з відкритими відповідями та аудіювання.
|Фото: SvetaZi/Depositphotos
Онлайн-варіант вже доступний для проходження на сайті. Також доступна версія офлайн, яку можна завантажити на комп'ютер.
В УЦОЯО зазначають, що на справжньому НМТ-2023 інтерфейс відрізнятиметься. Але структура, типи завдань, їхня кількість та час на виконання будуть ті самі.
Як у пробному, так і в реальному тестуванні можна буде пропускати завдання та повертатися до них, змінювати відповіді.
Нагадаємо, це вже сьомий предмет пробного тестування. Раніше в УЦОЯО повідомляли про доступні версії НМТ-2023 з:
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