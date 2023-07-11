У червні кияни взяли додому рекордну кількість безпритульних тварин

У червні 2023 року кияни взяли додому найбільшу кількість безпритульних тварин від початку повномасштабного вторгнення.

Минулого місяця Київська міська лікарня ветеринарної медицини спільно з волонтерами прилаштувала до родин 132 тварини, які перебували в закладах підприємства.

За перше півріччя 2023 року вдалося прилаштувати 281 тварину, а показник за червень став рекордним, повідомляє КМДА.

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Також за перше півріччя столичне підприємство стерилізувало 5 171 безпритульну тварину та вакцинувало від сказу 5 007 собак і котів.

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Ймовірно, люди почали активніше брати тварин з притулків після підриву Каховської ГЕС, каже Наталія Мазур, яка обіймає посаду в.о. директора Київської міської лікарні ветмедицини.

Раніше зоозахисники вимагали звільнити Наталію Мазур з цієї посади. За її керівництва у притулку в Бородянці загинули сотні собак, яких залишили зачиненими у вольєрах на час окупації.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС українці рятували людей і тварин, які постраждали від затоплення. На жаль, багато тварин загинули, зокрема у зоопарку "Казкова Діброва". Працівникам зоопарку вдалося врятувати лише кількох тварин.

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