Будівництво Військового меморіального кладовища розпочнуть наприкінці 2023 року – Мінветеранів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 вересня 2023

У Міністерстві у справах ветеранів України планують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) наприкінці листопада.

Його мають створити у Гатненській громаді під Києвом, повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун під час телемарафону 11 вересня.

"Технічно й документально роботи розпочалися. Отримано низку технічних умов щодо проєктування Національного військового меморіального кладовища.

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Безпосередньо саме будівництво плануємо розпочати наприкінці листопада, і здачу першої черги, для того, щоб могли проводити поховання наших полеглих героїв, до кінця 2023 року", – сказав він.

 Фото: sainaniritu/Depositphotos

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Кабмін схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Спершу його хотіли розмістити в урочищі "Лиса Гора", однак активісти та уряд виступили проти.

У березні 2023 року Мінветеранів і Мінкультури запропонували створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві. 

Однак в серпні в заповіднику "Биківнянські могили" заявили, що НВМК неможливо збудувати в Биківнянському лісі в стислі терміни, бо там ще можуть бути старі поховання.

Тоді локацію переобрали:  Кабмін схвалив реалізацію проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва до серпня 2025 року.

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