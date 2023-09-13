Янович розповів, як Спартаку Субботі не дали запатентувати логотип "Подкаст-терапії": відео

"Психотерапевт" і співведучий проєкту "Подкаст-терапія" Спартак Суббота, якого звинувачували в обмані, намагався запатентувати проєкт і логотип, який насправді не належав йому.

Логотип "Подкаст-терапії" розробив айтівець Богдан Щербаков, тому він зареєстрував торгову марку зі своїм лого.

Спартак Суббота заперечував проти цього, але потім таки видалив TouTube-канал із логотипом розробника, на який не мав прав.

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Колишній співведучий Субботи Євген Янович в інтерв’ю "Українській правді" розповів, як Спартак Суббота не отримав патент на логотип.

"Я знаю цю людину (Богдана Щербакова – ред.). Це людина, з якою я домовлявся, коли створювали логотип, ідею обговорювали, і він уже це зробив і реалізував в тому вигляді", – каже Янович.

Фото: "Подкаст-терапія"

На запитання журналіста, чому власником лого є Щербаков, а не Янович чи Суббота, Євген відповів:

"Коли людина тобі допомагає просто по доброті своїй, а Богдан допомогав по доброті своїй, я не вважав за потрібне якось це патентувати.

Нам допомогли так само гурт "Дно", зробили наш саундтрек, так само права належать гурту "Дно". Якщо вони виконали якусь роботу на дружніх засадах, було б дуже дивно вимагати "а тепер права мені віддайте".

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Блогер каже, що не дуже занурювався в деталі та якісь "ринкові відносини". Також він повідомив, що знав, що Богдан Щербаков буде реєструвати торгову марку зі своїм логотипом.

"Він мені писав, він мене запитував, звісно, і я йому сказав, що ти маєш на це абсолютне право, я тебе підтримую в будь-якому разі", – сказав Янович.

Раніше, у квітні 2023 року, Спартак Суббота подав заявки на патент торговельної марки "Подкаст-терапія" та двох логотипів. Євген Янович пообіцяв не судитися зі Спартаком Субботою за "Подкаст-терапію", натомість презентував власний проєкт.

А за місяць стало відомо, що логотип створив айтівець Богдан Щербаков і права на нього Спартаку Субботі не передавав, повідомляли у "Детектор медіа".

Нагадаємо, до цього зірковий "психотерапевт" та співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартак Суббота став героєм резонансного розслідування.

Психотерапевт Ілля Полудьонний збирав докази ймовірного обману та шахрайства Субботи протягом 7 місяців: він заявив, що Спартак брехав про справжнє ім’я (Олександр), свої регалії, наявність вищої медичної освіти, публікацію своїх статтей у престежних наукових базах тощо.

Також Субботу звинувачували в інтимних стосунках з клієнтками. Після скандалу Янович оголосив про закриття "Подкаст-терапії", однак Суббота продовжив вести цей YouTube-проєкт попри викриття Полудьонного.

Суббота намагався спростувати звинувачення публікацією свідоцтва про народження та дипломів. Однак МОН звернулося до поліції через ймовірну підробку Спартаком Субботою документів про освіту.

Також після гучного розслідування видавництво "Віхола" припинило співпрацю зі Спартаком Субботою, який видавав у них книгу "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому".