Агенти змін. Як діти, що пережили окупацію Київщини, відроджують шкільне мистецтво і друкують деталі для дронів

"Ми впевнені, що Україна переможе, тому що українці сильно хочуть перемогти. Ваша завзятість і самовідданість вражають", – так прокоментував різницю між війною в Україні та багатьма іншими державами, які були у війні, Джим Хейк, засновник некомерційної американської організації Spirit of America, яка допомагає нашій державі з 2014 року.

"Завзятість" і "самовідданість" дійсно вражають, особливо коли йдеться про дітей. Поки дорослі воюють за кожен сантиметр нашої землі, діти влаштовують ярмарки, де продають іграшки, власноруч приготовану випічку; організовують автомийки, показують фокуси і співають, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

Дехто – переробляє пластик, друкує на 3D-принтерах хвостовики для дронів чи відроджує театр у школі, яку окупанти перетворили на штаб на початку повномасштабного вторгнення. Ці проєкти школярі втілюють у життя в рамках програми громадянської освіти для молоді UActive, яку започаткував міжнародний благодійний фонд savED спільно з партнерами – Spirit of America та освітньою фундацією GoGlobal.

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"Українська правда. Життя" побувала у деокупованій Катюжанці на Київщині і розповідає, як діти, що пережили окупацію, навчаються та працюють на благо суспільства та Збройних сил.

Школа була штабом окупантів

Опорному ліцею у Катюжанці неабияк дісталося під час окупації Київщини навесні 2022 року. Школа слугувала штабом для понад 500 російських солдатів, які понівечили всі навчальні приміщення та розграбували техніку. Територія школи була розкопана і заповнена бронетехнікою.

Одразу після деокупації громада, зокрема за підтримки благодійних організацій, почала відновлювати заклад освіти. До цього процесу долучилися і учні.

Уже наприкінці квітня – на початку травня вдалося відновити навчання, хоча здебільшого воно проходило дистанційно.

"Дехто виходив онлайн, але наш клас ще ходив на додаткові заняття з математики", – каже учениця Альона Дячук.

Один зі стендів у школі. Фото: Spirit of America

Відродження шкільного театру

Через рік, дізнавшись про можливість взяти участь у програмі громадянської освіти UActive, школярі ліцею у Катюжанці створили команду, яку назвали МАК, і загорілися ідеєю відновити театр на базі актової зали. МАК – тому що раніше у селі була громадська організація "Молоді активісти Катюжанки"(МАК), яка займалася благоустроєм парку та мала активну громадську позицію. Школярі вирішили продовжити їхню діяльність у свій спосіб, пояснює лідерка команди Альона.

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Розробивши детальний план відродження давньої шкільної традиції і розрахувавши кошторис, у травні команда МАК поїхала на пітчинг (pitch, що фактично означає "виставляти на продаж", у конкретному випадку – ідею) проєкту до Києва.

Звідти 11 старшокласників повернулися з перемогою, отримавши грант у 5 тисяч доларів, аби вдихнути життя у шкільний театр. Команди, яким не вдалося перемогти, отримали білет без вказаної суми. Як пояснює Альона, це означає, що вони матимуть можливість реалізувати свій проєкт, але згодом.

Команда МАК з переможним грантом у Києві на пітчингу. Фото надане Альоною Дячук

"У червні ми розпочали ремонтні роботи в актовій залі ліцею: знесли так звану "коробку" зі сцени, пофарбували стіни, батарею, сцену, нанесли проєкційну фарбу. Придбали: проєктор, куліси, римські штори, арлекін, звукову апаратуру, мікрофони, додаткове освітлення на сцену, арку, трішки декорацій для повного функціонування актового залу", – розповідає Альона.

Шкільна актова зала до і після релізації проєкту. Усі фото надані Альоною Дячук Процес реставрації шкільного театру Процес реставрації шкільного театру Як перевтілилася актова зала під час реалізації проєкту командою МАК

Завдяки спільним зусиллям школярів у вересні старенька актова зала заграла новими фарбами. Мотивацією для підлітків стало бажання зробити шкільне життя захопливим, активним та пізнавальним, яким воно було до пандемії коронавірусу та повномасштабної війни.

"У нас дуже багато талановитих дітей, які, зокрема, ходили на акторську майстерність. Завдяки театру вони зможуть розвинути свій потенціал. Якщо почитати біографії відомих людей, багато з них починали саме на шкільній сцені, тому це важливо", – наголошує лідерка команди МАК.

Команда Spirit of America на демонстрації результатів проєкту у ліцеї Катюжанки. Фото: Spirit of America

Зупинятися на досягнутому учні ліцею не планують – кажуть, що вважатимуть проєкт завершеним, коли на сцені театру відбудеться перша вистава. Її планують провести 21 листопада. Нині школярі роздумують над постановкою "Кайдашевої сім’ї" або "Сватання на Гончарівці".

За словами Альони, надалі команда планує реалізувати ще один проєкт – розробити маршрут визначними місцями Катюжанки: "таку собі карту для туристів".

"Однак нині ми обрали театр, тому що це головніше – дітям потрібно десь проявляти свої таланти", – підсумовує старшокласниця.

Друкують хвостовики для дронів на 3D-принтері: як учні допомагають ЗСУ

Друга команда з промовистою назвою "Речники майбутнього" вирішила насамперед допомагати українським військовим.

Свій проєкт, який полягає у створенні деталей до дронів за допомогою 3D-принтерів, діти почали реалізовувати у липні – пізніше за МАК, адже перемогти і отримати грантовий білет на пітчингу у Києві їм не вдалося.

"Презентувавши ідею, ми повернулися з довгоочікуваним білетом на її реалізацію, не взявши 5 тисяч доларів, але дописавши на ньому свою суму – у розмірі 1 мільйона доларів", – іронічно розповідає лідер "речників майбутнього" Кирило Гарнага.

Той самий "білет у 1 млн доларів" команди "Речники майбутнього". Фото надане Альоною Дячук

Перша невдача не зупинила амбітних старшокласників – вони презентували свою ідею у Львові. Уже звідти "речники" повернулися з 5 тисячами доларів на її реалізацію. Підтримку надав Львівський ІТ Кластер.

Учасники програми UActive, у центрі – лідер команди "Речники майбутнього" Кирило Гарнага. Фото: Spirit of America

"Команда закупила 3Д-принтери, інше обладнання і зосередилась на переробці пластику і виготовленні з нього продукції для ЗСУ – хвостовиків та інших деталей для дронів", – додають у SavED.

Перед тим, як взятися за основний напрямок роботи, школярі відремонтували STEM-приміщення, власноруч розмалювали стіни та отримали нові меблі. Нині там вже активно ведуться заняття. Саме у цьому приміщенні під час окупації Катюжанки росіяни проводили допити місцевих. "Атмосферу" окупанти створили відповідну.

"Символічно те, що ми взяли саме цей клас, адже тут відбувалися допити людей, а на старій дошці великими буквами було написано "НЕ ВРИ" і висів портрет Януковича. Цей клас був старим і побитим, було дуже багато дірок в стіні, які ми зашпаклювали. Усі ці стіни були розмальовані і пофарбовані нашими руками", – розповідає Кирило.

Кирило Гарнага демонструє деталі для дронів, виготовлені 3D-принтером. Фото: УП.Життя Також "Речники майбутнього" показали засновнику Spirit of America Джиму Хейку та регіональному менеджеру організації у Європі Мету Дімміку одну із іграшок, надруковану 3D-принтером. Фото: Spirit of America STEM-приміщення, яке діти відремонтували власноруч. Стіни також розмальовані ними. Фото: Spirit of America Джим Хейк та учасниця програми UActive. Фото: Spirit of America Деталі до дрона, надруковані командою "Речники майбутнього". Фото: УП.Життя

А "символічно", тому що саме у цьому класі тепер створюють хвостовики та інші деталі для дронів, які уже не раз ставали у пригоді для ЗСУ на фронті.

Як усе це працює? Місцеві жителі приносять пластикові пляшки, які учні сортують за кольорами і пресують за допомогою пресу.

"Процес є реальним завдяки ПЕТ-машині. Це пристрій, що ріже пляшку на смужки і переплавляє її на нитку для 3D-друку. Пізніше – найпростіший етап – друк. Завантажуємо принтер переробленим філаментом (пластик для 3D-принтера), вмикаємо раніше підготовлену деталь на друк і очікуємо результату", – пояснює процес лідер команди "речників майбутнього".

На грантові кошти команда "Речники майбутнього" закупила 3D-принтери

Школярам вже вдалося надрукувати із закупленого пластику понад 2 тисячі деталей, які вже надіслали 8-ми бригадам на 6 різних напрямків оборони.

"А конкретно перероблених деталей ми маємо 6 штучок. Це хвостовики м430. Така маленька кількість зумовлена тим, що наразі ми тільки очікуємо свою, покращену версію ПЕТ-машини, яка з'явиться у 20-х числах вересня", – резюмує Кирило.

Тож "Речники майбутнього" не збираються зупинятися на досягнутому, а планують масштабувати проєкт, аби допомагати ЗСУ.

Що таке програма UActive і як вона працює

Ідея створити програми громадянської освіти зародилася восени 2022-го, коли росіяни почали "відступати" з багатьох окупованих населених пунктів України, розповів засновник Spirit of America Джим Хейк.

Spirit of America ("Дух Америки") – американська неурядова та некомерційна організація, підтримкою якої заручився SavED на шляху до розвитку UActive.

"Ця програма цілковито відповідає моделі місії "Духу Америки" в Україні. Ми профінансували пілотну програму, де вибрали 5 шкіл в постраждалих регіонах і створили цілу навчальну програму. Вчителі та інструктори працювали з дітьми протягом 8 тижнів.

Діти ж працювали над тим, щоб придумати ідеї, які допоможуть відновити їхні громади, і розробити ці ідеї до рівня їхнього втілення. Ми прагнули створити дух суперництва у 10 команд. Нам це вдалося", – вважає Джим Хейк.

Учасники програми громадянської освіти для молоді. Фото: SavED

Програма громадянської освіти розрахована на старшокласників у регіонах і громадах, які потребують відновлення після бойових дій або деокупації. Перша хвиля програми налічувала близько 100 учнів із 5 шкіл Чернігівської та Київської областей.

"Ми впевнені: у відновленні громад від наслідків війни має брати участь молодь. Щоб допомогти їй у цьому, ми створили програму UActive. Прагнемо підсилити у молоді вміння, які допоможуть брати на себе відповідальність, бути агентами змін, творити середовище, в якому вони самі хочуть жити", – наголошують у SavED.

Засновниця міжнародного благодійного фонду SavED та ексміністерка освіти Ганна Новосад

Учні самостійно обирали, яку суспільно важливу ідею втілювати у життя.

Освітня програма триває 8 тижнів, протягом яких школярі опановують підприємливість, елементи дизайн-мислення, основи бюджетування, управління проєктами, громадянської освіти і навіть ораторську майстерність. Не менш важливою складовою є зустрічі з відомими спікерами, які можуть поділитися досвідом та змотивувати.

Протягом програми дітей підтримують вчителі та ментори. Фото: SavED

"У нас були дві першочергові цілі. Перша – допомогти дітям повернутися до певного стану нормальності і щоб вони відвідували школу й свої класи. У процесі ми зрозуміли, що було б дуже добре зібрати разом вчителів, дітей, менторів для того, щоб вони могли працювати в командах", – наголошує Джим Хейк.

Регіональна директорка Spirit of America Колін Денні з регіональним менеджером організації у Європі Метом Дімміком

Не лише громадянська освіта: як "Дух Америки" допомагає Україні

Spirit of America заснована венчурним інвестором з Лос-Анджелеса Джимом Хейком у 2003 році, який після терактів 11 вересня прагнув підтримати звичайні військові команди та команди спеціальних операцій, що виконують відновлювальні роботи в Іраку та Афганістані.

Місію в Україні Spirit of America розпочала ще у 2014 році. Дещо пізніше за підтримки організації з'явилося військове радіо "Армія FM", основною метою якого була протидія російській пропаганді.

Джим Хейк, засновник Spirit of America

"Ми поїхали з Русланом (ред. – Руслан Кавацюк, радник начальника Генштабу у 2015-2017 роках) на передову і поговорили з українськими командирами і солдатами. Вони підтвердили проблему російської пропаганди. А вже за 14 днів ми підтвердили все необхідне фінансування, щоб створити і запустити радіо "Армія FM", – згадує Джим Хейк.

Засновник організації розповідає, що ідея створити військове радіо та чіткий план її реалізації належала українцям, зокрема Руслану Кавацюку.

"Потрібні були лише гроші. І це був мій перший досвід з неймовірною відданістю, інноваційністю українців", – наголошує Хейк.

Джим Хейк та Руслан Кавацюк

"Раніше на передовій не було жодного українського радіо взагалі. Ми зайняли всі вишки на Донеччині, Луганщині. Це була значна зміна", – додає Руслан Кавацюк.

Також Spirit of America поставляла медичні аптечки натівського стандарту для українських військових, зокрема тих, кого тренували американські солдати біля Яворового.

У 2015 році Spirit of America допомогла забезпечити автомобілями та комп'ютерною технікою діяльність мобільних комунікаційних бригад на фронті.

"Ми підтримуємо Україну цілих 9 років. Розуміємо, особливо зараз, наскільки боротьба України за свою незалежність є важливою для цілого світу", – наголошує Джим Хейк.

Після повномасштабного вторгнення Росії фокус підтримки дещо змістився – організація зосередилася на постачанні базових нелетальних військових припасів.

Як раніше пояснювала New York Times, Уряд США не забороняє некомерційним організаціям надавати допомогу в зонах конфлікту. Однак будь-яка організація, що постачає вогнепальну зброю, боєприпаси чи інше військове обладнання, підпадає під дію правил міжнародної торгівлі зброєю та повинна отримати ліцензію від Державного департаменту, перш ніж відправляти таку зброю. Позиція Spirit of America полягає в тому, аби зосередити зусилля на допомозі, що спрямована на порятунок життів.

Аби розуміти потреби українських військових на фронті, організація напряму комунікує з кількома підрозділами.

"З перших днів вторгнення ми терміново надавали бронежилети, шоломи, велику кількість індивідуальних аптечок першої допомоги для солдатів, комунікаційні засоби. А далі, коли вже війна переросла в більш постійну фазу, ми зосередилися на постачанні дронів, автотранспорту – і джипів, і повнопривідних автомобілів для військових. Також почали співпрацювати з силами територіальної оборони України", – розповідає регіональна директорка організації у Європі Колін Денні.

Організація допомагає Україні з 2014 року. Фото: Spirit of America

Не називаючи конкретних підрозділів, регіональний менеджер Spirit of America у Європі Мет Діммік уточнив, що організація співпрацює і веде комунікацію як з підрозділами, українськими військовими, так і з генералами й командирами.

"Це дозволяє нам бачити, з одного боку, тактичну перспективу від офіцерів і солдатів сил спеціальних операцій США, які тренують українські підрозділи і розуміють їхні потреби, аж до рівня оперативного командування, стратегічного командування, яке розуміє більш широку картину ситуації, дає нам контекст розуміння того, що і де потрібно. Ми можемо закривати нелетальні потреби досить швидко", – говорить Мет.

Організація веде комунікацію на різних рівнях військової ієрархії. Фото: Spirit of America

Джим Хейк розповів одну з історій, коли результатом випадкової зустрічі у жовтні минулого року став порятунок, ймовірно, сотень українських військових. Це була зустріч із чоловіком на ім’я Віктор, бізнесменом, а нині військовим. Він запропонував ремонтувати військові автомобілі, щоб закрити величезну потребу на передовій.

"Віктор з'ясував, що на базах зберігання є багато списаних авто радянського зразка, і більшість із них не використовується близько 30-40 років. Там були і броньовані, і звичайні, і повнопривідні автомобілі.

Він пропонував взяти ці списані автомобілі, які нічого не коштували, вкласти у ремонт кілька тисяч доларів і створити щось, що б коштувало десятки тисяч доларів. Щось, критично необхідне для порятунку життя військових", – розповідає Хейк.

Бізнесмен зіштовхнувся з бюрократичними проблемами, але продовжив шукати шлях до реалізації цієї ідеї, наголошує Джим Хейк.

"Врешті-решт йому погодилися віддати ці автомобілі.

Коли ми з ним після цього зустрілися, то вже за 12 годин вирішили виділити 3,5 мільйона доларів на ремонт. Нам уже вдалося відремонтувати 186 таких авто, як працюють на захист України", – додає він.

Джим Хейк: "Ставки дуже високі. Тому ми допомагаємо Україні"

Джим із захопленням розповідає про завзятість та креатив українців – від дітей до дорослих – і каже, що переконаний: Україна обов’язково переможе у цій запеклій війні.

"Я підкреслю: всі наші зусилля зосереджені на тому, щоб допомогти Україні перемогти. Як і Україна, ми розуміємо, що якщо ви не виграєте у війні з Росією, то ця боротьба може ніколи не закінчитися. Ставки дуже високі. Тому ми допомагаємо Україні", – підсумував засновник Spirit of America Джим Хейк.

Діана Кречетова, "Українська правда. Життя"

Фото: Spirit of America, SavED