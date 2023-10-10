У НАУ припустили, до чого призведе реорганізація закладу

У Національному авіаційному університеті припускають, що плани Кабінету Міністрів реорганізувати заклад можуть загрожувати призупиненням подальшої підготовки льотного складу в Україні.

Заплановану реорганізацію університет назвав "знищенням 90- річної історії та надбань" НАУ, йдеться у відповіді на запит hromadske.

В університеті стверджують, що не отримували проєкт розпорядження Кабміну про реорганізацію закладу, а також обґрунтування такого рішення.

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Окрім того, у виші запевняють, що проєкт розпорядження не обговорили ні з НАУ таз Льотною академією НАУ, тому університет не має верифікованої інформації про підстави його ухвалення.

"Реалізація розпорядження Кабміну перетворить національний, відомий у всьому світі університет з підготовки льотного складу із 90-річною історією на регіональний, нікому не відомий заклад вищої освіти, не представлений у рейтингах й наукових виданнях України та світу", – йдеться у заяві НАУ.

Також в університеті назвали наслідки, які нібито може спровокувати реорганізація закладу:

оскільки в розпорядженні не зазначено, який саме із новостворених ЗВО має стати правонаступником прав та обовʼязків Державної льотної академії України, це може призвести до зловживання службовими обов'язками посадовцями МОН;

створення нових юридичних осіб призведе до анулювання усіх наявних ліцензій та дозволів, що зупинить роботу ЗВО;

реалізація проєкту потребуватиме додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджету. У цьому НАУ вбачає й корупційні загрози;

у пропозиціях МОН не зазначають подальшу долю наукового обʼєкта, який розташований на території університету. У цьому НАУ також вбачає корупційні ризики.

У коментарі "УП. Життя" заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів, що припущення, висунуті університетом є безпідставними.

"Ми чекаємо рішення Кабінету Міністрів, яке буде цього тижня. На ньому визначать, чи будуть реорганізувати університет, чи ні", – додав Винницький.

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Також ми звернулися до Міністерства освіти і науки за коментарем й очікуємо відповідь.

Нагадаємо, джерело "УП. Життя" в МОН повідомило, що найближчим часом уряд може розглянути розпорядження про реорганізацію Національного авіаційного університету через низку проблем у виші.

Джерело повідомило, що попри численні обіцянки й потенціал НАУ, чинне керівництво і колектив закладу не змогли розробити жодного БПЛА від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, численні звернення від колективу і керівництва льотної академії у Кропивницькому з проханням відділити їх від НАУ "не могли залишатися без уваги".

Попередньо НАУ планують розділити на дві структури: Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ) і окремого закладу під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

Після чого, в НАУ виснули прохання зупинити розгляд Кабміном проєкт розпорядження про реорганізацію закладу.

Раніше ми повідомляли, що тимчасовим виконувачем обов’язків ректора Національного авіаційного університету призначили колишнього заступника міністра освіти Олексія Шкуратова.

Як зазначили у виші, ректор НАУ Максим Луцький мобілізований до лав ЗСУ.

Нагадаємо, Максим Луцький був членом Партії регіонів. У 2019 році він балотувався до парламенту від нині забороненої партії "ОПЗЖ".

Луцький очолив НАУ у 2021 році після того, як міністром освіти та науки став Сергій Шкарлет.

У липні міністр освіти Оксен Лісовий оголосив догану ректору НАУ Максиму Луцькому. Підставою для догани стало порушення законодавства про освіту та вимог контракту, однак у НАУ заявили, що будуть оскаржувати це рішення.

У квітні Луцький зазнав критики, бо під час фестивалю "Студвесна" погрожував студентам через жарти про нинішнього ексміністра освіти Сергія Шкарлета.