На місці талого льодовикового покриву: у Гренландії значно збільшилася кількість рослинності

У Гренландії на місці талого льодовикового покриву активно з’являється рослинність. Також у чотири рази збільшилася кількість водно-болотних угідь, які виробляють метан.

Такі зміни загрожують збільшенням викидів парникових газів, підвищенням рівня моря і нестабільністю ландшафту.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Scientific Reports.

Британські вчені побачили, що природні зміни почалися у 1980-х роках. З того часу великі площі льоду замінили безплідні скелі, водно-болотні угіддя та чагарники.

У Гренландії активно збільшується кількість рослинності. Фото: Michael_PhD

За допомогою супутникових знімків науковці встановили, що за останні три десятиліття розтануло близько 17,7 тисячі квадратних кілометрів льодовикового покриву і льодовиків Гренландії. Це – 1,6% від загального льодовикового покриву країни й еквівалентно площі Албанії.

Через танення льоду площа землі з рослинністю збільшилася на 54,3 тисячі квадратних кілометри.

Згідно із сукупними даними, по всій Гренландії площа водно-болотних угідь, які є джерелом викидів метану, збільшилася майже в чотири рази.

Найбільші зміни зафіксували на околицях поселення Кангерлуссуак на південному заході та в окремих районах на північному сході.

За словами вчених, з 1970-х років "нагрівання" Гренландії відбувається вдвічі швидше, ніж у середньому по світу. Середньорічна температура повітря у країні у проміжку між 2007-2012 роками була на 3 градуси теплішою, ніж між 1979-2000 роками.

Крім того, є ознаки того, що збільшення рослинності призводить до подальшої втрати льоду.

"Збільшення рослинності, що відбувається в тандемі з відступом льодовиків і льодовикового покриву, значно змінює потік відкладень і поживних речовин у прибережні води. Ці зміни є критично важливими, особливо для корінного населення, чиї традиційні мисливські промисли залежать від стабільності цих делікатних екосистем.

Крім того, втрата льодової маси в Гренландії є значним фактором, що сприяє глобальному підвищенню рівня світового океану – тенденції, яка створює значні виклики як зараз, так і в майбутньому", – зауважив співавтор дослідження Майкл Граймз.

Нагадаємо, науковці встановили, що за 200 років частина льодовикового покриву Антарктиди зменшилася на 450 метрів.