Адвокати хлопців, обвинувачених у зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті, подали апеляцію на вирок

Адвокати хлопців, яких судили за зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті, подали апеляційні скарги на попередній вирок, згідно з яким обвинувачених засудили до 6 років тюрми.

Про новий виток у резонансній справі повідомила юридична компанія "Міллер", яка безоплатно представляє інтереси потерпілої.

Судді Закарпатського апеляційного суду Тарас Бисага, Ганна Фазикош та Олена Кожух призначили засідання на 2 червня о 14:00 в Ужгороді за адресою вул. Довженка, 7.

"Це теж сама колегія суддів, яка вже повертала справу в першу інстанцію на нове коло пекла для постраждалої дівчинки. Ми готові до боротьби в апеляції. Ця справа про те, що домовитись "по-тихому" не вийде.

Ця справа про злочин, який усіма доступними способами намагались зам’яти та "відмазати" учасників наруги. Але системна робота та наполегливість адвокатів разом із зусиллями медіа та громадськості дали результат у першій інстанції", – кажуть адвокати.

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У компанії "Міллер" розповіли, що їхня боротьба за справедливість у справі про групове зґвалтування неповнолітньої тривала 682 дні.

Сам злочин стався влітку 2021 року: троє хлопців запросили 14-річну дівчинку до підвалу та зґвалтували, знімаючи наругу на відео.

У травні 2023 року поліція повідомила про підозру трьом 18-річним кривдникам та зібрала відеодокази.

У жовтні 2023 року прокуратура передала справу до суду. Усім трьом підліткам інкримінували групове зґвалтування.

Воловецький районний суд визнав їх винними, але замінив 5 років позбавлення волі умовним терміном, фактично звільнивши кривдників від реального покарання.

Вирок обурив суспільство та правозахисників. У грудні 2023 року до справи долучилась нова команда адвокатів, яка разом із постраждалою подала апеляцію на вирок, вважаючи його необґрунтовано м’яким.

У січні 2024 року Апеляційний суд не розглянув справу по суті та повернув її на повторний розгляд до того ж Воловецького районного суду.

У березні-грудні 2024 року розпочався новий процес. За словами адвокатів потерпілої, сторона захисту "всіма можливими способами затягувала розгляд":

подавала заяви про відвід суддів,

змінювала адвокатів,

повідомляла про фіктивну мобілізацію обвинувачених (що згодом спростувало Міноборони),

подавала довідки про раптові хвороби.

У листопаді 2024 року розгляд вийшов на фінальну стадію. Постраждала дала показання в умовах повної закритості засідання. Суд дослідив відеодокази та свідчення.

7 лютого 2025 року в резонансній справі нарешті оголосили вирок: суд визнав усіх трьох обвинувачених винними у сексуальному насильстві та призначив їм по 6 років позбавлення волі без іспитового строку.

Обвинувачених взяли під варту в залі засідань. Також суд постановив стягнути з них 300 тисяч грн моральної шкоди (із заявлених 450 тисяч грн), частину з яких потерпілій вже відшкодували.

"Це не просто вирок – це результат системної, послідовної й публічної роботи, яка охоплювала скасування в апеляції незаконного та необґрунтованого рішення судді Олени Софілканич, повторний судовий розгляд із численними перешкодами, зловживаннями та затягуваннями з боку обвинувачених, їхніх батьків та адвокатів, реальне покарання та часткове відшкодування моральної шкоди потерпілій.

Ця справа не про одну дівчинку, а про систему, в якій кожна жінка має почуватися захищеною", – коментували адвокати.

Утім, сторона захисту потерпілої була не задоволена тим, що справу перекваліфікували зі зґвалтування на сексуальне насильство.