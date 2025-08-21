Від 1 до 90 календарних днів: на який термін військовий може отримати відпустку

Під час воєнного стану для українських військових гарантована щорічна відпустка тривалістю до 30 діб. Крім того, бійці можуть розрахувати ще на 7 видів відпусток.

Втім, іноді захисникам відмовляють у наданні відпустки, а в деяких випадках – військовий замість цього може отримати додаткові дні для відпочинку.

Про підстави, тривалість та алгоритм отримання відпусток військовослужбовцям йдеться в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей " .

Нововведення щодо відпусток

Наприкінці липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт , який дозволяє учасникам бойових дій отримати 14 днів додаткової відпустки. Цей тип відпусток не надавався з 2022 року через запровадження воєнного стану.

Крім того, документ зобов'язує всіх військовослужбовців використовувати не менше 15 календарних днів з 30 днів основної відпустки. Відмовитися від відпустки захисник може виконувати за власними бажаннями.

РЕКЛАМА:

Зауважимо, законопроект підтримала ВРУ, але ще не підписав Україну Володимир Зеленський, тому президент очікується, що документ невдовзі набере чинності.

Станом на серпень 2025 року немає обов’язкових днів для відпустки військових.

На скільки днів можна взяти відпустку

Тривалість відпусток для українських військовослужбовців залежить від підстави, за якою вони надають звіт про тимчасове повернення до цивільного життя:

до 30 календарних днів (можна брати лише частинами не менше 15 днів за один раз) – щорічна основна відпустка, передбачена для всіх військовослужбовців;

до 10 календарних днів – при укладанні шлюбу, передбаченого для військовослужбовців, які одружуються/виходять заміж;

до 7 календарних днів – при смерті (або тяжкій хворобі) іншого родича (дружини (чоловіка), батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, людини, яка виховувала військового або його дружини (чоловіка)), або до 3 календарних днів, якщо пише про інших батьків;

до 15 календарних днів – у випадку пожежі або іншого стихійного лиха, яке торкнулося сім'ї військового;

до 3 календарних днів – при інших важливих причинах.

Крім того, військові можуть отримати відпустку на більше, ніж 30 днів , у зв'язку з:

вагітністю та пологами – 70 календарних днів до та 56 – після пологів (лише для жінок-військовослужбовців);

догляду за дитиною – до виповнення трирічного віку дитини;

звільненням з полону – на 90 календарних днів – таку відпустку не можна поділити на частини, а після її завершення військовий має право звільнитися із лав ЗСУ;

лікуванням – від 30 до 60 календарних днів, залежно від медичних показань.

Також військові, які знищили російську техніку, можуть отримати додатково до 15 днів відпустки:

5 днів – за знищення військового корабля;

5 днів – за знищення військового літака;

4 дні – за знищення зенітно-ракетного комплексу;

4 дні – за знищення радіолокаційної системи ППО;

4 дні – за знищення військового вертольота;

4 дні – за знищення комплексу далекого візуального спостереження;

3 дні – за знищення САУ чи РСЗВ;

3 дні – за знищення БМП, БТР БМД або артсистеми;

3 дні – за знищення крилатої або балістичної ракети;

3 дні – за знищення танка;

3 дні – за знищення безпілотника великої дальності;

2 дні – за знищення бронеавтомобілів або вантажівок;

2 дні – за знищення трьох радіоелектронної боротьби;

2 дні – за знищення безпілотника середньої дальності;

2 дні – за знищення трьох контрбатарейної розвідки;

1 день – за знищення безпілотника малої дальності.

Військові можуть додавати дні до відпустки за кожну знищену одиницю ворожої техніки. Варто зауважити, що для отримання такої відпустки, знищення техніки має бути підтвердженим.

Читайте також : Рада підтримала законопроект про додаткові пільги для військовослужбовців

Компенсація за дні, проведені у дорозі

Під час щорічної основної відпустки зберігається грошове та матеріальне забезпечення військового. Крім того, держава має оплатити вартість проїзду до місця, де захисник проведе відпустку, а назад – до місця проходження служби.

Військовослужбовці можуть отримати додаткові дні відпустки, залежно від відстані між місцем проведення відпустки та місцем проведення служби:

до 200 км – без додаткового часу;

від 200 до 800 км – одна доба;

понад 800 км – дві доби в один кінець.

Водночас час на дорогу не має перевищувати двох діб в одну сторону.

Також, якщо щорічна основна відпустка ділиться на частини, час на дорогу додається до кожної з них.

Раніше ми вже писали про те, як військовому взяти відпустку – читайте за посиланням .

Коли можуть відмовитися від наданні відпустки

Військове командування погоджувати відпустку лише в цьому випадку, якщо в підрозділах присутні більше ніж 30 відсотків особового складу.

Таким чином, захисник може відмовитися від надання відпустки, якщо:

немає змоги замінити його під час виконання бойових завдань;

існує ризик втратити частину бойового складу та боєздатність підрозділу;

дати відпустки додати внутрішній графік або є інші організаційні причини.

Якщо військовослужбовець не використав 30 днів основної щорічної відпустки – вона може бути перенесена на наступний рік . А в разі звільнення військовослужбовця із лав ЗСУ, невикористані дні відпустки підлягають грошовій компенсації.