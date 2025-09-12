На Вінниччині попрощалися з двома підлітками, у вбивстві яких підозрюють колишнього вчителя

12 вересня у селі Копистирин Шаргородської громади попрощалися з вбитими школярами Владом Бевзом і Миколою Біликом.

Провести підлітків в останню путь зібралися рідні, місцеві жителі, вчителі та однокласники, пише Суспільне.

Люди на подвір'ї Владислава Бевза Суспільне Вінниця

Після спільної заупокійної панахиди у храмі Пресвятої Богородиці села Копистирин підлітків поховали на Копистиринському кладовищі №1.

Односельчани та знайомі прийшли попрощатись із вбитими дітьми Денис Булавін / hromadske

Прощання відбулось 12 вересня Денис Булавін / hromadske

Нагадаємо, зранку 10 вересня у місті Шаргород на Вінниччині на двох старшокласників напав 23-річний чоловік. Він завдав хлопцям численних ножових поранень, а тоді втік з місця. Від травм вони померли на місці.

Поліція затримала нападника орієнтовно за годину після того, як він скоїв злочин. Ним виявився колишній вчитель одного з вбитих юнаків.

Керівник прокуратури Вінниччини зазначив, що одним з мотивів вбивства може бути особиста неприязнь з боку вчителя до учня.

23-річному чоловіку вручили підозру в умисному вбивстві та відправили його під варту без права внесення застави.

У соцмережах з’явилась інформація, що колишній вчитель напав на підлітків через те, що вони цькували його молодшого брата і навіть зґвалтували його, однак, у поліції Вінниччини у коментарі "УП. Життя" зазначили, що подібної інформації до правоохоронців не надходило.

Наразі правоохоронці з’ясовують деталі та обставини справи.