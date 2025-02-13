"До закінчення перевірки": від роботи відсторонили ще одного викладача університету Карпенка-Карого

Викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого Юрія Висоцького, якого раніше звинуватили в неетичній поведінці щодо студенток та психологічному насильстві щодо них, тимчасово відсторонили від роботи у виші.

Таких заходів щодо нього вжили "до закінчення службової перевірки", повідомили на сайті університету.

Там пояснили, що Юрій Висоцький не виконує своїх обов'язків з 3 лютого 2025 року.

Нагадаємо наприкінці січня колишні студенти університету Карпенка-Карого Сергій Волосовець та Остап Вакулюк заявили, що під час занять Юрій Висоцький міг обрати собі "улюблену студентку", якій на коліна міг "класти" руки.

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"Під час пари біля Юрія Пилиповича завжди мала сидіти якась студентка, а ще краще декілька, на яких він нібито демонстрував, як треба торкнутися ноги, чи обійняти за талію", – розповів Остап Вакулюк.

Також актори заявили, що під час навчання зазнавали психологічного тиску з боку викладача. За їхніми словами, Юрій Висоцький "викликав страх" у здобувачів освіти, зокрема бути відрахованим.

У коментарі для "УП. Життя" викладач заперечив звинувачення і заявив, що ніколи не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту під час занять або психологічного тиску на студентів.

Юрій Висоцький назвав заяви колишніх студентів "свідомим очорненням університету", джерела яких буцімто мають розслідування "відповідні служби".

У студраді університету редакції "УП. Життя" повідомили, що в адміністрацію закладу надійшло дев'ять скарг щодо Юрія Висоцького. Викладач відмовився коментувати цю інформацію, пославшись на заборону розголошувати деталі ситуації, поки скарги розглядають у спеціальній комісії.