В електронних квитках військовозобов'язаних з'явиться QR-код: що це і навіщо потрібно

QR-коди зможуть забезпечити швидкий доступ до інформації про військовозобов'язаного.

Усі військовозобов’язані, які створять в електронному кабінеті військовий квиток, отримають індивідуальний двовимірний штрих-код, який також називають QR-кодом.

Його впроваджують як інструмент швидкого доступу до військово-облікових даних громадян.

Штрих-код (QR-код) – унікальний ідентифікатор електронного військового квитка, за допомогою якого працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), правоохоронці та прикордонники зможуть отримати доступ до змісту документа.

Код запроваджують в межах нового порядку оформлення військово-облікового документа.

16 травня Кабінет Міністрів затвердив нову форму військового квитка – електронну, яка буде відображатися в електронному кабінеті військовозобов’язаного у застосунку "Резерв+".

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Аби з’ясувати, як функціонуватимуть штрих-коди, "УП. Життя" поспілкувалася з адвокатом юридичної фірми MORIS Ростиславом Соботником та помічницею юриста Мариною Лекар.

Для чого створили QR-код?

На думку юристів, основне призначення двовимірного штрих-коду – надати швидкий доступ до відомостей про військовозобов’язаного, зокрема представникам територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги (ТЦК СП).

Також QR-код зможе підтвердити, що електронний військовий документ є дійсним, а не підробленим.

Які дані міститиме код?

QR-код надаватиме доступ до відомостей електронного військового квитка, зокрема:

прізвища, ім’я, по батькові;

дати народження та реєстраційного номера облікової картки платника податків (раніше – індивідуальний податковий номер)

номера запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

інформації про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

відомостей про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

військового звання;

військово-облікової спеціальності (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ – код профілю підготовки і напрям службової та оперативно-службової діяльності);

номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

даних про виконання військового обов’язку;

інформації про військовий облік;

відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;

дати і часу формування військово-облікового документа в електронній формі та інших даних.

Реєстр "Оберіг" буде "підтягувати" інформацію з різних державних реєстрів, зокрема Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстру Державної прикордонної служби, Міністерства освіти та науки тощо.

Як отримати QR-код?

Юристи зазначили, що наразі в додатку "Резерв+" та на інших ресурсах, за допомогою яких можна оновити персональні дані, відсутня технічна можливість додати двовимірний штрих-код. За даними Міністерства оборони України, такий функціонал стане доступним з 18 червня.

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Тоді QR-код автоматично з’являтиметься в застосунку "Резерв+" після того, як військовозобов’язаний оновить персональні дані та створить електронний військовий квиток.

Як використовувати код?

Після того, як функціонал додатку "Резерв+" доповнять, військово-обліковий документ в електронній формі разом з QR-кодом можна буде пред’явити для сканування в цьому ж застосунку або в "Дії".

Як працівники ТЦК СП перевірятимуть код?

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, правоохоронці та прикордонники будуть використовувати технічні засоби, аби зчитати код. Так вони зможуть ознайомитися із відомостями про особу військовозобов’язаного, резервіста чи призовника.

Чи всі повинні мати QR-код?

Реєстрація в електронному кабінеті не є обов’язковою. Українці можуть самостійно вирішувати, яку форму військового квитка використовувати – електронну чи письмову.

Якщо військовозобов’язаний обирає перший вид документа, то обов’язково має отримати QR-код. Без нього уповноважені особи не зможуть перевірити інформацію про громадянина.

А що зі штрих-кодом, який почали вклеювати раніше?

16 травня Судово-юридична газета повідомила, що працівники ТЦК почали вклеювати військовозобов’язаним унікальний код у військово-облікові документи. Наявність коду підтверджує те, що особа оновила персональні дані.

Юристи припускають, що порядок вклеювання такого штрих-коду, ймовірно, був передбачений внутрішнім документом ТЦК, який не доступний для ознайомлення.

Після того, як Кабмін затвердив нові форми військових квитків, фізичний код будуть вклеювати до документа, поки не з’явиться можливість створення електронних військово-облікових у застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада запровадила нові штрафи за порушення військового обліку та мобілізації.