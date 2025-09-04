Адміністрація Трампа VS Гарвард: суд ухвалив рішення у справі про припинення грантів

Федеральний суд у Бостоні постановив, що адміністрація президента США Дональда Трампа незаконно припинила фінансування Гарвардського університету.

Йдеться про близько 2,2 мільярда доларів у вигляді грантів на дослідження, повідомляє Reuters.

Суддя Еллісон Берроуз заборонила уряду припиняти чи заморожувати будь-яке додаткове федеральне фінансування для Гарварду, блокувати виплати за вже наявними грантами або відмовляти у наданні нових.

Вона наголосила, що адміністрація діяла всупереч закону і порушила права університету на свободу слова, гарантовані Першою поправкою Конституції США.

Адміністрація Трампа обґрунтовувала свої дії тим, що Гарвард нібито не зробив достатньо для боротьби з "переслідуванням єврейських студентів" та "дозволив поширення радикально лівих ідеологій" на кампусі.

РЕКЛАМА:

Суддя Берроуз зазначила, що уряд "використовував антисемітизм як димову завісу для цілеспрямованої ідеологічної атаки" на провідний університет.

Університет подав до суду, стверджуючи, що влада вдається до репресій після того, як він відмовився виконати вимоги щодо зміни системи управління, найму і навчальних програм.

Речниця Білого дому Ліз Гастон заявила, що рішення буде оскаржене, назвавши суддю "активісткою, призначеною Обамою".

"Гарвард не має конституційного права на кошти платників податків і залишається непридатним для отримання грантів у майбутньому", – заявила вона.

Президент Гарварду Алан Гарбер у зверненні до університетської спільноти зазначив, що постанова підтверджує їхні аргументи на захист академічної свободи, критичних наукових досліджень і принципів американської вищої освіти.

Нагадаємо, конфлікт між адміністрацією Трампа та Гарвардом посилився на тлі університетських протестів після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та війни в Газі.

Уряд заявляв, що університет не захищає єврейських та ізраїльських студентів, які зазнали "жорстокого і неприйнятного" ставлення з боку прихильників Палестини.

Крім скорочення грантів, адміністрація Трампа намагалася обмежити доступ іноземних студентів до навчання у Гарварді та ставила під сумнів акредитацію університету.

Читайте також : У США суд тимчасово заблокував заборону Трампа на в’їзд іноземних студентів Гарварда до країни

Подібні ситуації виникли і в інших університетах Ліги Плюща. Зокрема, Колумбійський університет у липні погодився виплатити 220 мільйонів доларів у федеральний бюджет для відновлення заморожених федеральних коштів після звинувачень у толеруванні антисемітизму.

Гарвард натомість вирішив відстоювати свою позицію в суді. Разом із факультетським відділенням Американської асоціації університетських професорів він заявив, що "торгувати правами університетської спільноти в обмін на компроміс із урядом – це неприйнятно".